〈台北金融科技展〉內建AI的銀行！台新金秀五大亮點 智能客服12月上線

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 14:37

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台北金融科技展今 (1) 日盛大登場，台新金 (2887-TW) 今年展區共有五大主題亮點，強調持續運用 AI 工具全方位賦能，並建立 AI 治理規範與控管措施，積極建立可信賴、負責任的系統，是內建人工智慧 (AI) 的銀行，目前已有 3 項應用落地，其中，智能客服預計 12 月對外開放，期待明年底前能夠提升 25% 效益。

台新金資訊長孫一仕受訪時指出，台新銀行是內建 AI 的銀行，現在要開始做的就是利用生成式 AI 產生音樂、圖片、程式碼等，並利用 AI 來做防詐、智能客服。截至目前，已投入至少 3000 萬元經費，算力是做訓練模型的基礎，主要使用輝達 H100，目前智能客服已經上線，希望能夠逐步做到更理解客戶的需求。

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孫一仕進一步指出，台新金必須做負責任 AI，因此領先業界做 AI 治理，並使用 AI 工具來確定模型能夠符合道德規範，而不會有所偏移。台新金去年決定進軍 AI 後，團隊逐步擴編，現在已有 20 位正職同仁，合作建出自有 AI 模型。

至於 AI 能帶來多少效益，孫一仕說，在客戶需求上，智能客服的部分，初期預估可以提升 25% 的效益，但也要做了才知道，因為 AI 是一個不斷演繹的過程，但還是期待明年年底能夠成長 25% 以上。

孫一仕透露，目前共有三項 AI 應用已經落地，包括智能客服、內部知識管理、內部圖片生成，舉例來說，行銷可以使用圖形生成的模型產生意象，建立模型最吃力的就是搜集資料，此外，智能客服已經在內部啟用，預估今年 12 月就會對外開放。

台新金今年展示區分為五大主題亮點，亮點 1：「用心跳寫歌」只要感應使用者的心跳，即可生成貼近「心聲」的一段歌曲，有助於民眾理解生成式 AI 如何融入生活層面；亮點 2：台新金控領先業界自主建置的大型語言模型「台新腦」更首度運用在智能客服領域，以擬真化、口語化的方式，將金融知識化繁為簡，拉近與客戶的距離。不僅如此，民眾現場拍照交由「台新腦」影片生成模型，便可自動生成專屬的 20 秒 Q 版人形影片，吸引許多民眾到場實測下載。

亮點 3：「智慧金融」呈現出台新銀行、台新人壽與台新證券結合 AI 的各項服務成果。台新人壽運用 AI 機器人，協助客戶透過對話即可填寫表單，體現出 AI 是如何融入日常金融服務中；台新銀行運用 Chat GPT 4o 語言模型結合時下熱門的 MBTI 設計出趣味問答；台新證券數位投資工具「台新 Woojii APP」具備智慧選股功能，透過簡單的測驗就能推薦民眾適合的投資策略。

亮點 4：以「智能永續」為主軸，設置由台新銀行與知名風險評估暨解決方案機構 (Moody"s) 共同合作導入數位技術蒐集資料，透過「智慧型徵信報告服務模組」可簡化流程、提升效率，掌握客戶各項訊息及變化，以監控授信品質與風險管控，逐步落實至金融服務中，台新「AI 智慧通」，便將 AI 導入企業網路銀行的智能客服中，提供企業客戶全新的數位體驗，更挹注「SME 綠色金融服務平台」快速回應客戶需求，升級金融服務體驗。