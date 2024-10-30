〈台北金融科技展〉11/1-2在世貿 一銀展區推4大主題體驗送保溫袋、玩遊戲抽紅葉蛋糕

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-30 16:32

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「FinTech Taipei 2024 台北金融科技展」將於 11 月 1 日至 2 日在世貿一館舉辦，第一銀行展區以「智慧未來城市」為設計主軸，打造 3D 實境「ESG 元宇宙雙館之旅」，以沉浸式體驗介紹第一銀行發展歷史及 ESG 永續理念，感受該行的科技力、創造力與行動力，還有機會帶走限量環保保冷袋、CREAM CO. 罐裝蛋糕及小粉獅周邊商品。

第一銀行本次參展內容包括「iLEO 創新應用」、「科技防詐」、「e-First 智能理財 / 百元投資」與「ESG 元宇宙雙館之旅」四大主題，融合智慧、科技元素與永續經營理念，象徵與時俱進之數位創新發展以及企業社會責任，並與臺北知名老字號紅葉蛋糕第三代創立的新品牌，於今年甫推出就爆紅的「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」聯手打造獨特風味的鮮奶油罐裝蛋糕，食用後器皿還可重複利用搖身一變成為精緻可愛的存錢筒，結合沉浸式活動關卡主題並致贈精美好禮。

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在各項展覽主題中，「iLEO 創新應用」透過 AI 生成人像及資訊應用帶領民眾快速了解第一銀行創新科技應用，內容包含第 e 好生活、小粉獅實驗室等「最懂你」功能；「科技防詐」以互動式滑軌螢幕搭配各式防詐情境應用，讓民眾體驗如何透過獨創的 AI 模型即時防堵無所不在的詐騙威脅；「ESG 元宇宙雙館之旅」利用 3D 實境拍攝技術，透過 360 環景模擬建置及語音介紹，虛實整合呈現金融業首創的「永續金融館」與「綠色金融教育館」數位化展館。