〈房產〉到日本買屋辦房貸 信義日本：向在日台系銀行申貸並不受限貸令影響

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-30 19:25

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台灣央行 9 月 20 日起以組合重拳打炒房並祭出限貸令，信義房屋 (9940-TW) 旗下信義日本也發現，對於日本購屋貸款是否也會受到影響的詢增多。信義房屋日本事業部專案經理陳相甫表示，台灣民眾到日本買房，若需貸款大多是向台系銀行的日本分行申請，但並不受限貸令影響，更需要留意的反而是物件選擇等可能會影響貸款審核的要因。

陳相甫指出，台灣有 8 家銀行在日本設有分行，提供赴日購屋的台灣民眾申請購屋貸款服務，至於貸款是否通過除了自身的財務狀況之外，主要還是與所購買的房屋條件有關，例如房屋所在地點需在銀行可承做的地區，因此還是以東京、大阪、京都等一線城市為主，此外，房屋總價在 5,000 萬日圓以上、目前貸款利率約落在 2%~2.6% 不等、貸款成數約 5~7 成、貸款年限一般至多是 20 年，且沒有寬限期。

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而近年在日本置產已是投資人共通的話題，赴日購屋的人也大幅增加，因此有在日本經營許久的台系銀行也把握日本貸款低利率的市場背景，針對精華區域房產，若客戶財務狀況良好，會視狀況提出優於一般市場的貸款條件。

信義房屋指出，例如今年就有銀行針對信義日本的成交客戶提出專案，在符合特定的物件條件下，如客戶財力審查通過，最低貸款利息可到 1.95%、成數最高 7 成、年限最高 20 年，且沒有購買戶數限制。因為有類似上述貸款專案的推出，也間接增加台灣客戶對在日本置產的信心，甚至還介紹親友一起赴日購屋。