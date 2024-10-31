能源分析機構：OPCE+今年不會恢復石油產量

萊斯塔德能源公司石油交易和下游分析主管 Mukesh Sahdev 在休士頓的一次會議上表示：「我們認為，他們將繼續減產，並保持目前的市場短缺。」他補充說，以沙烏地阿拉伯和以俄羅斯為首的產油國集團希望將全球油價維持在每桶 75 至 80 美元區間。