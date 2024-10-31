能源分析機構：OPCE+今年不會恢復石油產量
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-31 02:30
根據能源分析與顧問機構萊斯塔德能源公司 (Rystad Energy) 稱，石油輸出國組織與夥伴國 (OPCE+) 今年不太可能恢復石油產量，因為生產商正在從成品油中「賺大錢」。
萊斯塔德能源公司石油交易和下游分析主管 Mukesh Sahdev 在休士頓的一次會議上表示：「我們認為，他們將繼續減產，並保持目前的市場短缺。」他補充說，以沙烏地阿拉伯和以俄羅斯為首的產油國集團希望將全球油價維持在每桶 75 至 80 美元區間。
截稿前，12 月交割布蘭特原油期貨上漲 1.70%，至每桶 72.33 美元；12 月交割的西德州原油期貨上漲 1.68%，至每桶 68.35 美元。
投資人焦點是 OPEC + 是否會在 12 月恢復生產，此舉將有助於在未來一年推動市場更接近供應過剩。該組織已延後過一次恢復生產計畫，對於他們是否會再次這樣做，交易員意見不一。
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