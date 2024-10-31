〈能源盤後〉美供應意外下降 汽油需求增加 OPEC有意推遲增產 原油3日來首見上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-10-31 05:55

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原油期貨價格周三 (30 日) 收高，係因美國官方數據顯示上周原油供應意外下降，汽油需求強勁，令油價出現三個交易日以來的首次上漲。

主要石油生產國可能推遲增產的消息也提供油價支撐力，但地緣政治擔憂繼續消退，交易員聚焦在需求不穩定和供應充足的前景上，這也是前一日油價跌至 7 周低點的原因。

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能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.4 美元或 2.1%，收每桶 68.61 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.43 美元或 2%，收每桶 72.55 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.43 美元或 2%，收每桶 72.16 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

11 月交割汽油期貨價格上漲近 2.3%，收每加侖 2 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格上漲 2.5%，收每加侖 2.19 美元。

12 月交割天然氣價格下跌 0.5%，收每百萬 Btu 2.85 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示：「本周石油市場的基本面已經不再那麼悲觀，但要說市場動態在幾天後的時間內就開始有利於多頭，那就太牽強了。」

「有鑑於周三 EIA 的數據顯示消費者需求改善，以及 OPEC + 考慮推遲當前 12 月起開始減產的計畫，大家對全球石油市場過剩的擔憂已有所減緩。」他說。

《路透》報導，石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 本計劃 12 月開始放鬆部分產量限制，但由於擔心石油需求疲軟和供應增加，可能將該計畫推遲一個月或更長時間。

此外，Richey 指出，伊朗支持的胡塞武裝分子近期在紅海襲擊油輪，這事件重燃了本周本已熄滅的地緣政治恐懼買盤，令近期石油期貨上漲前景有所改善。

前一日 (周二)，近月 WTI 和 Brent 原油期貨價格跌至 9 月初以來最低水準，係因先前新聞報導稱以色列總理 Benjamin Netanyahu 準備與政治和軍事顧問會面，討論如何以外交手段解決以色列與真主黨之間的衝突。周末以色列對伊朗發動攻擊，但避開該國的石油與核能設施，令周一油價崩跌 6% 以上。

地緣政治擔憂的減弱使市場重新聚焦需求前景，尤其關注全球最大原油進口國——中國。

供應數據

周三，在美國能源資訊局 (EIA) 公布上周美國汽油求增加，且石油庫存全面下降後，原油期貨延續了早盤漲幅。

上周 (10/25 止) 美國商業原油供應意外下降 50 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (10/25 止) 美國商業原油供應量增加 80 萬桶。周二晚間，美國石油協會 (API) 公布，上周原油庫存減少 57.3 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應量減少 270 萬桶，餾分油供應量減少 100 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周汽油庫存減少 110 萬桶，以及餾分油庫存減少 140 萬桶。

同時，汽油需求攀升，最近一周車用汽油供應總量（需求指標）從一周前的 883.8 萬桶 / 日增至 915.9 萬桶 / 日。