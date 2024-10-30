〈台達電法說〉明年目標續成長AI仍是大主題 電動車業務估增1成以上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-30 20:56

‌



台達電企業投資部副總裁劉亮甫補充，AI 電源與散熱業務發酵，尤其 AI 伺服器組成的資料中心用電量可觀，不只帶動電源供應器的需求上升，散熱需求也同步增加，是台達電未來幾年很大的成長動能。

‌



而輝達 (NVDA-US)200 系列新世代產品傳出供電設計改變，DC to DC 將改為 on Board，法人也關注對台達電相關產品出貨影響。對此，劉亮甫表示，估計僅約影響 DC to DC converter 的 25% 營收。

產能方面，鄭平表示，近年泰國、印度產能大幅成長，接下來除了在美國、東歐擴產外，中國重慶也會新增產品，會是一個非常大的生產基地，目前台達電中國產能約 6 成，目標長期維持在 5-6 成的水準。