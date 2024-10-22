台電：中火已減排6成、成效全台中最佳 籲外界公允看待

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-22 20:14

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針對近期外界討論台中增氣計畫時，部分聲音認為中火空污排放不減反增，為此台電今（22）日表示，台中電廠持續推動空污減排措施，減排成效是全台中市最高，依數據顯示，105 至 110 年間台中電廠空污排放削減幅度逾 6 成，優於全市的減量幅度，顯見台中電廠在空污減排的成果，這樣的努力不應被抹滅忽視，籲外界可公允評價。

台電指出，依環境部公開之臺灣空氣污染物排放量清冊資料，顯示台中市 110 年全市空污排放量相較 105 年削減約 21,292 噸，而對比台中電廠同期間之減量則達 23,208 噸，優於全市的減量幅度。台中電廠持續透過短中長期減排措施，空污排放量已從 105 年 38,352 公噸降至 112 年 11,624 公噸，空污削減近 27,000 噸，削減率近 7 成。

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至於環團關心燃氣二期計畫環評，台電說明，由於環評制度在於評估開發行為之最劣情境對環境影響之程度，若僅以環評最劣情境所推估之燃氣計畫排放情況，去對比台中電廠現況之空污減量最佳情境，實有失公允客觀，視同變相抹煞過往台中電廠空污減量的努力。