真能給輝達100億度綠電？郭智輝： 2026年會有550億度綠電 絕對夠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-30 10:38

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昨日經濟部長郭智輝在立院備詢時表示，輝達若來台灣需要 100 億度綠電，「我們可以給他」之說，今 (30) 日上午再成媒體關注焦點，他強調，台灣到 2026 年時會有 550 億度綠電，因此絕對足夠。台積電只買了約 50% 的綠電，2026 年綠電發電量達標後，2027 至 2029 年都不會有問題。

經濟部今日上午至立法院經濟委員會進行「設置 SRF 發電廠之規劃評估」業務報告，並於會前接受媒體聯訪表示，針對昨天立委張啟楷質詢內容的回應，媒體質疑如何供應 100 億度綠電，他提出解答。

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郭智輝表示，2026 年綠電會有 550 億度，現在雖然是 200 億度，但 2026 年絕對夠，550 億度主要來自於風力與部分的太陽能，其他需要綠電的研發中心、數據中心都會給，且不會影響到民生用電，他強調，都是根據需求來建置綠電。」