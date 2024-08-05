鴻海旗下工業富聯上半年歸屬母公司淨利年增22% AI伺服器業績倍增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-05 09:23

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 發布半年度業績快報，上半年營收 2,660.9 億元 (人民幣，下同)，年增 28.7%、歸屬母公司淨利 87.4 億元，年增 22.04%，均創公司上市以來同期新高。

工業富聯表示，受惠 AI 伺服器強勁需求成長，公司憑藉覆蓋 AI 全產業鏈垂直整合能力，相關產品營收倍比成長，呈現加速成長趨勢；雲端運算業務營收成長強勁、佔比持續提升，帶動公司營收及獲利能力。

此外，工業富聯上周也公告啟動庫藏股，擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低於 2 億元且不超 3 億元，回購價格不超過每股 40.33 元。本次回購的股份用於註銷以減少公司註冊資本。

對於此番回購計劃，工業富聯說明，是基於對公司未來發展前景的信心及對長期價值的認可，為維護廣大股東利益，增強投資者信心，在綜合考慮公司財務狀況以及未來盈利能力的情況下，依據相關規定實施。