工業富聯錢塘科創園開工奠基 定位一站式產品生態鏈科創園區

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-29 12:43

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工業富聯董事長鄭弘孟致詞時表示，錢塘科創園作為公司在華東地區投資的區域製造總部基地，是策略佈局中十分重要的一環，這次開工奠基是錢塘科創園發展的新起點，持續深耕大陸戰略的新里程碑。

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鄭弘孟進一步指出，工業富聯始終堅持「深耕大陸佈局全球」的經營策略，目前公司 80% 的員工在中國大陸，85% 的研發經費投在中國大陸，而且還在持續加大投資建設。

工業富聯錢塘科創園專案設計主樓高 12 層，依產品流程由上而下規劃三種建面樓層設計，可充分滿足產品研發 - 試製 - 量產的使用功能，除了大幅提升現有的生產能力，也將為中小型生態夥伴協同發展提供更多助力。

據悉，工業富聯紮根錢塘有 20 多年的歷史，先後取得「國家級科技企業孵化器」、「杭州市鯕鵬企業」、「杭州市綜合百大企業」、「錢塘區先進製造業十強」等多項肯定。