工業富聯錢塘科創園開工奠基 定位一站式產品生態鏈科創園區
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-29 12:43
鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 錢塘科創園近日正式開工奠基，全面改造升級，定位為「一站式產品生態鏈科創園區」，將大幅提升現有的生產能力、開啟高端智慧製造新篇章。
工業富聯董事長鄭弘孟致詞時表示，錢塘科創園作為公司在華東地區投資的區域製造總部基地，是策略佈局中十分重要的一環，這次開工奠基是錢塘科創園發展的新起點，持續深耕大陸戰略的新里程碑。
鄭弘孟進一步指出，工業富聯始終堅持「深耕大陸佈局全球」的經營策略，目前公司 80% 的員工在中國大陸，85% 的研發經費投在中國大陸，而且還在持續加大投資建設。
工業富聯錢塘科創園專案設計主樓高 12 層，依產品流程由上而下規劃三種建面樓層設計，可充分滿足產品研發 - 試製 - 量產的使用功能，除了大幅提升現有的生產能力，也將為中小型生態夥伴協同發展提供更多助力。
據悉，工業富聯紮根錢塘有 20 多年的歷史，先後取得「國家級科技企業孵化器」、「杭州市鯕鵬企業」、「杭州市綜合百大企業」、「錢塘區先進製造業十強」等多項肯定。
錢塘區委副書記、區長沈燕俊表示，工業富聯錢塘科創園項目對於工業富聯自身和錢塘發展都極具重要的意義，不僅是雙方深化合作的標誌性成果，更將成為攜手共進的嶄新起點。
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