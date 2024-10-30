OTC：明揚股份轉換成為明安100%子公司11/29終止櫃檯買賣

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-30 20:22

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櫃買中心今 (30) 日表示，明揚國際 (8420-TW) 以股份轉換方式，成為明安 (8938-TW) 百分之百持股的子公司，11 月 21 日起停止明揚公司有價證券交易，並自 11 月 29 日 (股份轉換基準日) 起終止其有價證券櫃檯買賣。

高爾夫球製造商明揚及母公司明安的合併案，明安以發行新股為對價取得明揚百分之百股權，本次股份轉換的換股比例為明揚普通股每 1 股換發明安新發行普通股 0.54 股。

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明安主要從事高爾夫球桿頭、球桿、整組球桿、高爾夫球、自行車碳纖維零配件等運動休閒用品，與複合材料及相關工業製品業務，其中高爾夫球相關營收主係由明揚所貢獻，明揚主要產品包含高階比賽球、四層高爾夫球、三層高爾夫球、二層高爾夫球、練習球及其他特殊規格的高爾夫球。

高爾夫小白球代工廠明揚 2023 年 9 月 22 日發生重大災害事件，明安指出， 目前明揚在復工及重建事宜需要投入龐大資源，面臨重大困難與挑戰，為能及時滿足市場與客戶期待，兼顧股東及員工權益，亟需集團資源挹注，故基於企業價值極大化理念，預計透過股份轉換，以整合集團資源，從產品銷售、產能利用、客戶服務及人力資源等層面進行整合，資源使用將更加有效率，更具市場競爭力。