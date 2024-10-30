〈聯發科法說〉Q4營收中位數小減1% 調升全年旗艦晶片業績成長幅度

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-30 18:12

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IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (30) 日召開法說會，執行長蔡力行表示，第四季受惠天璣 9400 放量，帶動手機業績續揚，不過智慧裝置平台與電源管理晶片業務因受淡季影響，業績持平至下滑，第四季營收約 1,265 至 1,345 億元，季減 4% 至季增 2%。

聯發科預期，第四季營收以美元對新台幣匯率 1 比 31.7 元計算，約 1,265 至 1,345 億元，季減 4% 至季增 2%，年減 2% 至年增 4%，毛利率 45.5-48.5%，費用率 20-34%，全年美元營收成長率將可優於原先年增 14-16% 的目標，全年毛利率維持 46-48%。

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細分三大業務，蔡力行指出，手機業務受惠天璣 9400 的強勁營收成長，可抵銷主流和入門級產品較低的季節性需求，因此第四季手機營收可望較第三季成長。

蔡力行表示，天璣 9400 獲得客戶和市場的高度認可，已獲包括 Vivo、OPPO 和 Redmi 的採用。與去年同期的天璣 9300 相比，今年有更多的機種導入，也觀察到搭載天璣 9400 的智慧型手機銷售強勁，例如 Vivo 宣佈其 X200 系列的銷售額已達到前一代同期的 200%，同時也打破 Vivo 新手機的銷售額紀錄。

受惠客戶銷售成長，蔡力行此次也提高今年旗艦產品的營收預估，從原先預期年增超過 50%， 調升至年增超過 70%。

智慧裝置平台方面，蔡力行說，第三季無線及有線連結產品與運算裝置產品成長皆超過公司平均，主要受惠業界朝 Wi-Fi 7 及 10GPON 轉型的趨勢，無線及有線連結產品在寬頻網路應用的成長動能持續，不過第四季為傳統消費性電子淡季，第四季相關業績將較呈現季減。