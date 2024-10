〈日本國會大選〉關鍵在野黨對政黨輪替興趣缺缺！專家：經濟政策恐因政治不穩定蒙陰影

著有《Japanization: What the World Can Learn from Japan’s Lost Decades》一書的 William Pesek 向《CNBC》表示,自民黨黨魁石破茂及其政黨可能仍會設法組建某種形式的聯合政府,但將是一個非常弱勢的政府,未來還有很多挑戰,其中最重要的可能是川普第 2 個總統任期。