〈日本國會大選〉關鍵在野黨對政黨輪替興趣缺缺！專家：經濟政策恐因政治不穩定蒙陰影

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-29 13:50

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日本眾院大選結果出爐後，執政的自民黨與公明黨席次均未過半，最大在野黨立憲民主黨席次大增並希望爭取在野黨合作，但掌握關鍵的國民民主黨仍持慎重態度，雙方的合作前景尚不明朗。日本未來政府的組成也因此充滿變數，也給日本經濟政策和石破茂的命運罩上陰影。

著有《Japanization: What the World Can Learn from Japan’s Lost Decades》一書的 William Pesek 向《CNBC》表示，自民黨黨魁石破茂及其政黨可能仍會設法組建某種形式的聯合政府，但將是一個非常弱勢的政府，未來還有很多挑戰，其中最重要的可能是川普第 2 個總統任期。

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麥格理資本證券公司日本研究部主管 Damian Thong 在一份研究報告中寫道：「我們將關注石破茂能否鞏固自身地位，並建立一個穩定聯盟來支持連貫的政策。」

Thong 預估，即便在聯合政府的領導下，整體政策現狀也將持續下去，並指共同基礎政策將更容易制定，如投資再生能源、地區投資、進一步的社會支出和減稅。此外，日本國防政策不會有重大變化，但「國防出口的大幅增長可能具有挑戰性」。

2023 年底，時任日相的岸田文雄修訂了向海外銷售國防裝備的指導方針，允許日本向獲得許可的國家等出口成品。

道富環球顧問公司資深固定收益策略師 Masahiko Loo 表示，無論組成政府結果如何，日本仍將看見更大規模、更民粹主義式的財政方案推出。

此外，石破茂自身命運現在也成問題。Pesek 認為，石破茂當日本首相的日子已經屈指可數。「過去 30 天，我們看到他的政府政策混亂，他進行了一場豪賭，提前舉行大選，對他來說是一場巨大賭博。30 天後他將不配當首相。自民黨肯定不得不迫使石破茂下台，即便暗示他打算繼續擔任首相。」

顧問公司 Teneo 副總裁 James Brady 也指出，日本眾院大選結果很可能意味著石破茂將是個「短命」首相，但 Brady 預測他還不會這麼快下台，因黨內已經厭倦漫長的黨魁爭奪戰和選舉結果。石破茂可能會在未來幾個月領導自民黨，並通過明年 4 月開始的 2025 財年的預算。

然而，即使石破被趕下台，自民黨內也沒有民調居前的繼任者，被外界看好的仍是前經濟安保大臣高市早苗、內閣官房長官林芳正、財務大臣加藤勝信等人。

因此，Loo 指出，日本首相辦公室回到「旋轉門」局面的風險增加了。在 2013 年安倍晉三上任之前，日本首相的平均任期僅 382 天。