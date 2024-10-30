〈盛群法說〉中國政策刺激 Q4營收持平上季、明年優今年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-30 14:09

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MCU 業者盛群 (6202-TW) 今 (30) 日召開法說會，總經理蔡榮宗表示，隨著中國政策刺激需求效益顯現，第四季營收大致持平上季，明年隨著健康量測、安防相關 MCU 出貨成長，以及晶圓成本下降，整體營運將優於今年。法人估，盛群最快將在明年首季轉盈。

蔡榮宗預期，第四季營收與上季表現相當，明年將優於今年，較看好的產品線包括觸控 MCU、健康量測與安全防護等，也瞄準伺服器相關需求，推出光通訊與 BLDC 風扇馬達新品，期望在明年貢獻營收。

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觸控 MCU 方面，蔡榮宗說，受惠雙 11 與雙 12 購物節即將到來，以及中國補貼政策效益顯現，帶動小家電需求回溫，還有海外電磁爐銷售成長，皆推升觸控 MCU 逐季增長。

健康量測方面，盛群長期深耕中國健康裝置市場，在中國市占率高，血糖儀、血壓計市佔率皆超過 15%，也積極往海外市場拓展。盛群近期在安全防護也有斬獲，包括煙霧報警器、一氧化碳報警器，尤其煙霧報警器近期已感受來自韓國、中國以及台灣等地需求增加，預期明年第一季會有更顯著的成長。