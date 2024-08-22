台光電與臻鼎達成戰略結盟 深化材料研發及智慧製造發展

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-22 18:44

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環保暨高階 CCL(銅箔基板) 材料供應商台光電集團 (2383-TW) 與全球 PCB 製造商臻鼎科技集團 (4958-TW)，今 (22) 日在深圳鵬鼎時代大廈簽署了戰略合作協定，雙方將建立全面戰略性合作夥伴關係，推動終端客戶開發、 PCB 材料研發、智慧化和綠色化發展。

台光電與臻鼎的結盟，首波將以雙方在新材料、關鍵技術研發領域展開全方位合作，充分發揮各自的技術優勢和創新能力，並開展技術交流與經驗分享，共同推動行業技術進步。

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台光電董事長董定宇指出， 臻鼎作為全球 PCB 企業龍頭，此次台光與臻鼎的合作升級，雙方將持續加強合作、利用優勢互補，共同服務 PCB 生態圈夥伴，推動全球 PCB 產業的創新與永續發展。

台光電期許透過此次合作，不斷提升在材料研發、供應鏈管理及智慧製造等領域的能力，加強在載板市場的合作，持續增加在各類伺服器、高階網通使用的低損耗材料、 HDI、及新能源汽車等的全球市占率。

臻鼎董事長沈慶芳指出，台光電與臻鼎雙方將整合各自資源優勢，共同開發和拓展目標市場，並採取協同行銷的市場開拓策略；定期與分享其所屬行業的前端產品資訊、行業發展資訊及提供產品技術支援；發揮各自優勢，在產品及服務中進行強強聯合合作推廣，攜手提升市場影響力，共同致力於在市場中樹立良好的品牌形象。

台光電與臻鼎的結盟，就是要在迎向 2025 年起 PCB 產業的高精密度走勢及高成長，臻鼎今年的資本支出逾 200 億元，並啟動深圳 ABF 載板一廠第二期裝機。

沈慶芳在先前法說會中對下半年進入傳統旺季的動能表示樂觀，客戶新產品動能攀升，對新品的備貨需求旺，下半年表現將如傳統旺季效應，2024 年全年營收增幅會優於先前的預期，同時，臻鼎 - KY 今年的資本支出逾 200 億元，並啟動深圳 ABF 載板一廠第二期裝機。

臻鼎 - KY 看好業中長期發展趨勢，臻鼎 - KY 泰國巴真府新廠第一期按計畫建設中，沈慶芳指出，工程進度超前，泰國新廠預計廠房在 8 月 26 日封頂，今年年底裝機，明年上半年試產、明年下半年小量產。第一期產能將以高階伺服器、車載、光模塊相關應用為主。

而對 PCB 及載板上游材料業者的台光電而言 ，在市場的結盟也有利於銷售的鞏固，台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及 5G 電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷。