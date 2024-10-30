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市場波動劇烈 期交所調高10項台指及黃金期貨契約保證金 大台338000元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-30 17:12

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國際市場風雲詭譎 期交所：明日提高10項台指及黃金相關期貨、選擇金保證金。（鉅亨網記者張韶雯攝）

近期美國總統大選、中東衝突等，國際政經局勢充滿不確定性，且黃金價格頻創新高 ，臺灣期貨交易所於今 (30) 日宣布調高 10 項台指期黃金相關期貨、選擇權契約保證金，自明（31 日）一般交易時段結束後起實施，如遇集中交易市場休市，順延至次一日的一般交易時段結束後起實施；保證金調整後，台指原始保證金為 338,000 元，小台原始保證金 84,500 元，微台原始保證金 16,900 元

期交所公告，將調整臺股期貨契約 (TX)、小型臺指期貨契約 (MTX)、客製化小型臺指期貨契約 (MXFFX)、微型臺指期貨契約 (TMF)、黃金期貨契約 (GDF)、臺幣黃金期貨契約 (TGF) 及黃金選擇權契約 (TGO) 之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金 (A 值)、風險保證金最低值 (B 值)、混合部位風險保證金 (C 值) 所有月份保證金金額，調整內容詳如下表。


圖：期交所提供
圖：期交所提供

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生之虧損超過自身可承擔能力之情事發生，以維護自身交易安全。

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