市場波動劇烈 期交所調高10項台指及黃金期貨契約保證金 大台338000元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-30 17:12

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近期美國總統大選、中東衝突等，國際政經局勢充滿不確定性，且黃金價格頻創新高 ，臺灣期貨交易所於今 (30) 日宣布調高 10 項台指期及黃金相關期貨、選擇權契約保證金，自明（31 日）一般交易時段結束後起實施，如遇集中交易市場休市，順延至次一日的一般交易時段結束後起實施；保證金調整後，台指原始保證金為 338,000 元，小台原始保證金 84,500 元，微台原始保證金 16,900 元

期交所公告，將調整臺股期貨契約 (TX)、小型臺指期貨契約 (MTX)、客製化小型臺指期貨契約 (MXFFX)、微型臺指期貨契約 (TMF)、黃金期貨契約 (GDF)、臺幣黃金期貨契約 (TGF) 及黃金選擇權契約 (TGO) 之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金 (A 值)、風險保證金最低值 (B 值)、混合部位風險保證金 (C 值) 所有月份保證金金額，調整內容詳如下表。

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圖：期交所提供