「臺灣中型100指數期貨」 12月掛牌 涵蓋市值第51~150名上市公司

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-28 16:49

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為提供市場多元商品選擇，增加資產管理與財富管理的靈活性，臺灣期貨交易所 (期交所) 今 (28) 日表示，將推出臺灣中型 100 指數期貨，相關規劃及增修訂規章已獲主管機關核准，預計 12 月上旬掛牌上市。

現行國內期貨商品標的主要集中在以大型股為主的加權指數及類股 (如：電子、金融) 指數，然而，中型股股性活潑、具成長潛力，吸引交易人關注。此次推出臺灣中型 100 指數期貨，標的指數成分股涵蓋市值排名第 51~150 名之上市公司，將使期現貨市場交易人、資產管理及財富管理業者更精確掌握中型股市場動向。

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臺灣中型 100 指數由臺灣證券交易所及富時國際有限公司合作編製，採流通市值加權，成分股包含許多熱門標的，如萬海、技嘉、京元電、群創及長榮航等，代表多元產業題材。指數成分股權重分散，前 10 大成分股權重介於 1.5 % 至 3 % 間，較不受單一成分股影響，提供穩定的市場代表性；且整體成分股市值僅約占加權指數的 16%，提供與大型股不同之交易機會。

臺灣中型 100 指數期貨的契約乘數為每點新臺幣 10 元，最小升降單位為指數 1 點，依 10 月 25 日指數收盤 19,790.47 點計算，契約規模約新臺幣 20 萬元，提供交易人精準避險及靈活調整部位的優勢，交易時間包括日盤及夜盤，可即時因應國際市場行情變化操作，掌握市場波動。

臺灣中型 100 指數期貨的原始保證金約為契約規模的 7%，並適用不同商品價差部位組合保證金，可提升資金運用效率，到期交割月份為自交易當月起連續 3 個月份，加上 3 個接續的季月，另漲跌幅限制、最後交易日、最後結算日、每日結算價及最後結算價計算方式等，同其他國內股價指數期貨。