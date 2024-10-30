世界黃金協會：Q3全球黃金需求達1000億美元 創歷史新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-30 15:20

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世界黃金協會 (WGC) 發布的 2024 年第三季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，第三季黃金需求總量年增 5% 至 1313 噸，創歷年三季需求新高。

得益於創紀錄的高金價環境中依舊強勁的投資動能，本季黃金需求總額首度突破 1000 億美元大關，更刷新歷史紀錄。

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WGC 報告中指出，受到西方投資流入強勁 (包括更多高淨值個人) 的支撐，抵消了亞洲需求的減弱。在長期資金外流之後，本季黃金支持的 ETF 已經轉向改為流入。

全球範圍內，黃金 ETF 流入 95 噸，是自 2022 年第一季以來首次取得季度需求正成長。金條和金幣需求下降 9% 至 269 噸，但年初至今的需求總量已達 859 噸，與過去 10 年的平均水準 774 噸相比，表現依然強勁。

儘管第三季央行購買黃金活動放緩，但需求依然強勁，達到 186 噸。今年截至目前，央行購金總量為 694 噸，與 2022 年同期持平。

黃金在周三 (30 日) 的交易中續創每盎司 2787 美元上方的歷史紀錄，今年除了 1 月和 6 月價格持平外，每個月都出現上漲。

WGC 首席市場策略師 John Reade 表示，今年以來，需求已從主要是新興市場場外交易（高淨值人士）轉向西方場外交易。外交易是透過交易商或買賣雙方直接進行的，無需交易所，但其影響力在增加。

隨著降息周期的開始，世界黃金協會預計黃金配置將會增加，而地緣政治的不確定性—尤其是圍繞下周緊張的美國總統選舉，增加了投資者尋求持有避險資產的原因。

投資需求是金價第三季上漲 13% 的關鍵，ETF、金條和金幣的總需求達到了自 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭以來最強勁的水準。

WGC 資深市場分析師 Louise Street 指出，本季投資者的「錯失恐懼症 (FOMO)」成為推動黃金需求成長的關鍵因素之一。受到未來降息前景的鼓舞，同時也考慮到在美國政治局勢不明朗和中東衝突升級的背景下黃金作為避險資產的重要作用，投資人展現出追漲的熱情。