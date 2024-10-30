〈焦點股〉工業領域需求低迷 國巨跌半根停板探7個月低點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-30 14:45
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 法說雖然看好明年 AI 帶動運算、企業用需求，但營收占比最大的工業領域需求復甦不如預期，今 (30) 日股價重挫半根跌停，下跌 33 元或 5.58%，收 558 元，跌破前低、探逾 7 個月低點。
國巨指出，目前看起來比前一次法說時預期的更弱，歐洲市場需求依舊低迷，北美、亞洲也沒有起來的跡象。車用領域方面，應用在電動車的產品出貨保持成長，但其他會趨緩。
若以國巨前三季產品應用領域營收占比來看，工控占 29%、車用也占 20%，兩大應用幾乎占一半，也讓市場擔憂後續營運動能，法說會後賣壓出籠，今日收跌逾 5%。
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