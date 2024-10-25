高雄明年設境外資產管理中心 陳其邁：亞灣金融專區將媲美星港

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-25 17:45

‌



金管會力推台灣亞太資產管理中心，主委彭金隆透露，高雄專區將於明年上半年設立，並會給予金融業者更多誘因來設點。高雄市長陳其邁今 (25) 日表示，早在 3 年前，市府已向行政院積極爭取「境外資產管理中心聚落」落地高雄。

陳其邁強調，高雄有灣區、自由貿易港區的優勢，市府將攜手中央打造國際資產管理專區，規劃將專區設立在高雄亞灣，並納入自由貿易港區的範疇，以亞灣優質的工作及生活環境，打造媲美香港及新加坡的國際資產管理中心，此種港市合一的地理優勢，是國內其它自由貿易港區所欠缺的。

‌



彭金隆表示，高雄專區將為境內的國人提供境外的資產管理服務，根據金管會盤點，目前已有 9 家業者表達興趣，包括 4 家國際資產管理公司、5 家銀行，公股、民營皆有意願，以高資產理財績優銀行為主。

陳其邁指出，高雄具有國際港灣優勢，無論是生活環境、工作條件與全球國際城市相當，且有國際機場等便利完善的交通設施，人才部分更有教育部正式核定的中山大學國際金融研究學院。

陳其邁透露，日前有國際資產管理公司來訪，除對高雄整體工作及生活環境給予高度評價，並對高雄在國際資產管理人才及綠色金融資產的發展，表達非常契合公司未來營運方向。

陳其邁表示，現在國內銀行、壽險公司等管理資金已達百兆元以上的規模，發展境外時機已成熟。而高雄在台灣發展成亞洲資產管理中心的準備上，將是國際金融業、國際資產管理公司的最佳選擇。