叡揚響應亞灣計畫 高雄研發中心深化AI技術開發

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-16 13:30

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資訊軟體服務商叡揚 (6752-TW) 今 (16) 日指出，在響應政府推動的「亞灣 2.0 智慧科技創新園區」計畫中，將助力高雄城市轉型，給出與北部相同的薪資福利和資源，以強化高雄研發中心的軟體研發能量、推動南部產業升級和人才培育。

隨著數位轉型和 AI 技術的快速發展，叡揚於去年成立全新的高雄研發中心，作為技術創新的核心引擎。

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叡揚表示，高雄研發中心目前專注於多項 AI 技術的開發與應用，包括整合各應用系統為核心精神的 C.ai 聊天機器人建置平台，透過圖像化介面快速建置企業專屬聊天機器人，並可整合各類型大語言模型 (LLM) 透過口語問答來獲得即時資訊與服務。

同時，叡揚利用 AI 技術賦能現有資訊服務產品，將 AI 技術導入公文管理系統、企業知識管理等自有產品，來提升企業客戶的數位化與智能化能力。

對於前瞻 AI 與生成式 AI 技術研發，叡揚正探索 LLM、機器學習、視覺文件理解等技術的應用場景。

高雄研發中心不僅是叡揚的創新和研發基地，也作為培育南部科技人才的角色，給出北部相同的薪資福利及資源，招募優秀人才留在南部發展，叡揚其深化高雄在 AI、碳盤查和數位轉型領域布局。