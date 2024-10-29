杜邦與臻鼎集團簽署戰略合作協議 共同推動先進PCB技術發展

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-29 13:59

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臻鼎指出，通過這項戰略合作夥伴關係，杜邦與臻鼎將在高階印刷電路板領域共同推動終端客戶應用、前沿技術研發、材料性能提升以及實踐電子產業的永續發展，並進一步在智慧製造、公司治理、與永續發展等方面展開更為深入的合作。

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杜邦公司亞太區總裁張毅表示，臻鼎作為全球 PCB 產業的龍頭，不但擁有深厚的技術實力，也保持了開放合作的態度持續引領產業發展。杜邦公司非常榮幸能與行業中的佼佼者合作，以強強聯手之勢共同為客戶提升服務，為全球電子產業開啟更多創新可能。

隨著先進運算、人工智慧不斷型塑人們的生活，杜邦以其支援先進運算和人工智慧的全產品組合，從晶片製造、先進封裝、IC 載板、PCB 到組裝等應用，打造先進互連和熱管理的強大動力。

杜邦致力於透過創新材料，成為客戶優先選擇的最佳夥伴，以滿足市場在先進封裝、高階載板、AI 應用、汽車電子、高頻通訊、資料中心等新興需求，為客戶提供更優質的解決方案並幫助客戶在現在和未來取得成功。