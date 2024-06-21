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岱稜美國市場需求強勁並有庫藏股護盤 股價表現抗跌

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-21 13:22

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岱稜美國市場需求強勁並有庫藏股護盤 股價表現抗跌、(鉅亨網記者張欽發攝)

真空蒸鍍廠岱稜 (3303-TW) 在 4 月及 5 月 單月營收都處於歷史高檔區，5 月營收 並以 2.64 億元改寫 23 個月來新高，主要因美國市場的需求暢旺，在營運業績及毛利率攀高的同時，岱稜自 20 日起執行在每股 29-64 元買回 1000 張庫藏股護盤，也成為今 (21) 日岱稜股價抗跌的的重要因素。

岱稜的美國市場目前銷售占岱稜營收約 30%，在 4 月及 5 月的美國廠營運表現亮麗，也是推升岱稜單月營收達 2.6 億元之上的原因之一，6 月則因假期因素，岱稜單月營收可能不若 5 月強勢，但營收仍可望處於高檔。

同時，岱稜在優化產品結構及目前需求挺升之下，去年第四季單季毛利率 34.56% 及全年毛利率 30.57% 雙雙再創歷史新高紀錄，2024 年首季毛利再衝高到 35.68% 新高。

岱稜科技 2024 年第一季營收爲 6.45 億元，毛利率 35.68%，年增 8.84 個百分點，稅後純益 8683 萬元，年增 2.16 倍，每股純益爲 0.92 元。

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