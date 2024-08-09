岱稜Q2財報亮眼 單季毛利率創新高 上半年EPS 1.62元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-09 17:24

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真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW)) 今 ( 9 ) 日公布第二季財報，儘管在第二季一次性補認列逾 9000 萬元空污費的損失之下，單季稅後純益 6528 萬元，季減 24.81%，年增 69.61%，每股純益 0.69 元，上半年稅後純益 1.52 億元，年增 1.31 倍，每股純益 1.62 元。

岱稜 2024 年第二季營收 7.58 億元，毛利率 41.38%，爲連續 4 季創新高，季增 5.7 個百分點，年增 13.9 個百分點，2024 年第二季單季稅後純益 6528 萬元，季減 24.81%，年增 69.61%，每股純益 0.69 元。

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岱稜 2024 年上半年營收 14.04 億元，毛利率 38.76，年增 11.59 個百分點，，上半年稅後純益 1.52 億元，年增 1.31 倍，每股純益 1.62 元，創 10 年同期次高。

岱稜上半年營收 14.04 億元，年增 22.71%；同時今日公布 7 月合併營收 2.73 億，月增 17.68%，年增幅更達 52.3%，為近 26 月來最佳。

由岱稜近期營收表現可看見北美市場佈局持續發酵之成果，其中，受惠於產品銷售組合持續優化、外銷匯率助攻及訂單回溫生產稼動率拉升，使第二季毛利率及營業利益率表現優異，雖然環保事件空污費估列使業外支出大幅增加，因而衝擊第二季獲利表現。

針對空污費的補繳，岱稜表示，公司仍會致力透過行政救濟程序爭取合理並符合公司實際排放量的理算方式，維護股東權益。

展望下半年，岱稜表示今年 5 月下旬舉辦的全球最大印刷技術展覽會 Drupa 2024 展上，岱稜對永續的努力成果，獲得參展嘉賓與歐美終端客戶的一致認同，在不考慮國際政治局勢問題等無法掌控影響因素下，因公司產品應用面廣泛及年底耶誕節旺季需求將至，預估接下來第三季之營運展望仍為審慎樂觀。

同時，為了深化歐洲市場版圖，岱稜在今年初也宣布於波蘭成立歐洲子公司，希望將美國市場之成功經驗再次帶往歐洲，為拓展全球佈局正式邁入下一個里程碑。