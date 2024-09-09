客戶端需求旺 真空蒸鍍薄膜廠岱稜8月營收創新高年增39%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-09 17:19

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真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW)) 今 ( 9 ) 日公布最新營收，2024 年 8 月營收以 3.37 億元改寫歷史新高，主要在地區上美國需求最強，同時，部分營收由 7 月向 8 月遞延，也推升單月營收的大舉攀升。

岱稜 2024 年 8 月營收 3.37 億元，月增 23.55%，年增 39.73%，2024 年 1-8 月營收 20.13 億元，年增 28.72%。

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岱稜 2024 年第二季營收 7.58 億元，毛利率 41.38%，爲連續 4 季創新高，季增 5.7 個百分點，年增 13.9 個百分點，2024 年第二季單季稅後純益 6528 萬元，季減 24.81%，年增 69.61%，每股純益 0.69 元。

岱稜 2024 年上半年營收 14.04 億元，毛利率 38.76，年增 11.59 個百分點，上半年稅後純益 1.52 億元，年增 1.31 倍，每股純益 1.62 元，創 10 年同期次高。

由岱稜近期營收表現可看見北美市場佈局持續發酵之成果，其中，受惠於產品銷售組合持續優化、外銷匯率助攻及訂單回溫生產稼動率拉升，使第二季毛利率及營業利益率表現優異，雖然環保事件空污費估列使業外支出大幅增加，因而衝擊第二季獲利表現。