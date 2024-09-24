岱稜擬發行CB籌資逾5億元 進一步搶攻歐洲市場需求

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-24 15:00

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真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 ( 24 ) 日由董事會決議發行無擔保可轉換公司債 (CB)，面額爲 5 億元，籌資用途將運用於轉投資波蘭子公司、償還銀行借款及充實營運資金。

岱稜 2024 年 8 月營收 3.37 億元，月增 23.55%，年增 39.73%，2024 年 1-8 月營收 20.13 億元，年增 28.72%。2024 年 8 月營收以 3.37 億元改寫歷史新高，主要在地區上美國需求最強，同時，部分營收由 7 月向 8 月遞延，也推升單月營收的大舉攀升。

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同時，為了深化歐洲市場版圖，岱稜在今年初也宣布於波蘭成立歐洲子公司，希望將美國市場之成功經驗再次帶往歐洲，為拓展全球佈局正式邁入下一個里程碑。

岱稜 2024 年第二季營收 7.58 億元，毛利率 41.38%，爲連續 4 季創新高，季增 5.7 個百分點，年增 13.9 個百分點，2024 年第二季單季稅後純益 6528 萬元，季減 24.81%，年增 69.61%，每股純益 0.69 元。

岱稜 2024 年上半年營收 14.04 億元，毛利率 38.76，年增 11.59 個百分點，上半年稅後純益 1.52 億元，年增 1.31 倍，每股純益 1.62 元，創 10 年同期次高。