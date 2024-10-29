小摩：蘋果Q4獲利強勁 但Q1iPhone營收恐低於預期

鉅亨網編譯許家華 2024-10-29 11:51

‌



摩根大通分析師預計蘋果 (AAPL-US) 第四季 (9 月季度) 將實現強勁獲利，但預警蘋果可能對即將到來的假期購物季 (2025 財年第一季度) 發布遜於預期的財測。

分析師指出，iPhone 16 的出貨量受益於九月份的供應鏈順利運行，蘋果也在假日季節前填補了庫存。然而，iPhone 16 系列的初期銷售情況較其前身 iPhone 15 稍顯疲弱。儘管最近需求有所改善，但根據摩根大通的數據，銷售量仍然「略低於去年」。

‌



由於增長動力不及預期，摩根大通預測蘋果 2025 財年第一季度 iPhone 營收將「低於市場共識」，但受益於「價格 / 組合」的改善，仍會出現年增長。

「我們預計 2025 年 iPhone 銷量預測不變，即 2.45 億部，因此 2025 年第二季度和第三季度收入增長高於共識水準。」這一前景凸顯了摩根大通對蘋果長期戰略的信心，儘管近期可能存在不利因素。

分析師認為，蘋果的「Apple Intelligence」功能將驅動 AI 升級周期，進一步促進 2025 年的消費者需求。

隨著財報的臨近，摩根大通已調整其預測，提升了第四季度收入的預期，但下調了 2025 財年第一季度的預測。此外，分析師還指出，蘋果的毛利率將因產品組合的有利變化而好於市場預期。