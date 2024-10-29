被投資人惦記了大半年 一文掌握蘋果Apple Intelligence

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-29 08:30

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蘋果公司 (AAPL-US) 周一（28 日）在美國官網發布公告，宣布開始推送 iOS 18.1 正式版更新——被投資者惦記了大半年的 Apple Intelligence，終於迎來了面向廣大......「美國英語」用戶的日子。

除了蘋果手機用戶，蘋果也在周一推出 iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 更新，符合條件的平板和電腦用戶，也能同步用上蘋果 AI。

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需要注意的是，中國用戶和全球大量非「美國英語」用戶，目前還無法使用蘋果 AI。蘋果表示，今年 12 月會新增英國、澳洲等國的本地化英語支援，中文、印度英語、法語、德語、日語等語言的 Apple Intelligence，蘋果準備在明年陸續推出。

至於中國用戶什麼時候能用上蘋果 AI，上周剛來過中國的庫克是這麼回應的：「我們正在努力推進，這背後有一個非常具體的監管流程，我們需要走完這個流程，也希望儘快將它帶給中國消費者。」

對於符合條件的海外用戶，除了升級 18.1 系統外，還需要在「設置」請求啟用 Apple Intelligence。拿到訪問權限後，設備將下載運行 AI 所需的蘋果模型。

首批蘋果 AI 有哪些功能呢？

蘋果在 AI 領域的第一步，跨得不算大。除了有語言限制外，多數功能也談不上難以被其他現有 AI 服務替代。

用戶完成系統更新後，iPhone、iPad 和 Mac 將擁有「全系統範圍內的 AI 寫作助手」——包括郵件、備忘錄、Pages，以及第三方應用。

簡單來講，用戶可以選擇一段話，讓蘋果 AI 按照「專業、簡潔或友好」的語氣進行改寫。

用戶也能在 PPT 裡塞一段話，讓 AI 將其總結成數條要點。

除此之外，Apple Intelligence 還能一鍵總結歸納、校對文本，和針對用詞和文本結構提出建議。

在「照片」應用中，現在不僅文字搜索功能更加智慧，更主要的更新在於清理工具。用戶透過選中圖片中不想要的人物或物體，能夠做到一鍵去除。

另一個更新，就是屢次被庫克推薦的郵件總結功能。「優先訊息」出現在收件箱的頂部，顯示最為緊急的郵件，例如當天中午的午餐邀請或登機牌的訊息。用戶可以直接點擊郵件查看摘要，並使用 AI 撰寫回覆。