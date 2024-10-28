印尼禁蘋果iPhone 16在當地銷售 稱未滿足相關投資要求

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-28 17:00

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印尼禁止蘋果公司 (AAPL-US) 在當地銷售最新 iPhone，並表示該公司尚未滿足當地投資要求。

據印尼工業部上周六 (26 日) 發布的聲明，旅客、機組人員攜帶或通過快遞服務運送的 iPhone 16 系列可以入境印尼，但僅限個人使用，不得出售。當局規定每名旅客最多只可攜帶兩部 iPhone 16。

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工業部此前表示，蘋果公司在印尼僅投資了 1.5 兆印尼盾 (9500 萬美元)，低於其承諾的 1.7 兆印尼盾，這是獲得在當地銷售手機許可證的先決條件。蘋果一直在建立開發者學院，而不是在當地建立製造工廠。

除了投資額度，當局也要求手機產品中至少 40% 零件產自印尼，但蘋果未符合這個條件。

三星電子和小米等手機製造商已在印尼設立工廠，以遵守 2017 年推出的國內含量法規。

印尼長期以來一直利用貿易限制來推動外國公司在國內生產更多商品，但成效參差不齊。今年，政府收緊了多種產品的進口規定，導致筆記型電腦和汽車輪胎等物品短缺，並導致港口堆積。然而，其長期禁止鎳等礦石出口，帶來其電池產業的快速發展。