【量大強漲股整理】車用股逆勢突圍，有機會成為下波主流，CPO轉機股如何掌握?

鉅亨研報 2024-10-28 18:09

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 80.06 億元 億，投信賣超 2.88 億元，自營商賣超 19.46 億元，三大法人合計買超 57.71 億，其中，外資連二日買超，投信連二日賣超，自營商則由買轉賣。

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美國股市漲跌互見，納斯達克指數在盤中攻克歷史新高，而道瓊指數則連續六週上漲勢頭告終。指標股方面，(TSM-US) 台積電 ADR 上漲 2.7%，(NVDA-US) 輝達小漲 0.8%，(TSLA-US) 特斯拉則持續上漲 3.6%。美國 10 年期公債殖利率從上週的 4.08% 持續攀升至 4.22%；接下來將迎來科技股的「超級財報周」，多家大型科技公司將於下周公布業績，(GOOG-US)Alphabet（周二）、(META-US)Meta（周三）、(MSFT-US) 微軟（周三）、(AMZN-US) 亞馬遜（周四）以及 (AAPL-US) 蘋果（周五）；這五大巨頭的市值合計占標準普爾 500 指數的 23%。周五將公布 10 月的就業報告，經濟學家預計新增就業 14 萬人、(AAPL-US) 蘋果公司聚焦於本週、28 日起展開一連串線上新品發表，包括新一代 Mac 系列電腦以及 iOS 18.1 軟體更新，其中最受矚目的，就是 Apple Intelligence 第一波主打生產力的功能發布；台股方面，受到美國總統候選人川普再次提出「台灣偷晶片生意」的不友善言論後，今日指數以 23,455.69 點開出，在 (2330-TW) 台積電和 AI 相關股領漲，使加權指數一度上漲百餘點，但整體市場的追價意願不高，權值股開盤後雖然上漲，中小型股卻遭到拋售之下，台股開走低，終場加權指數

下跌 150.38 點作收，收在 23,198.07 點，成交量來到 3,282.75 億元，今日收量增黑 K 棒，台股雖然小破十日線，不過外資持續點火，加上今年受惠 AI 發展帶動，許多半導體、科技大廠繳出亮眼財報，為台股注入上漲動能，隨著 Q3 季報發布，美國企業財報成為本周投資人關注的焦點，目前已有超過三分之一的標普 500 指數成分股公司公布最新季度財務業績，大部分表現優於預期；接下來科技「七巨頭」中的五家企業即將公布財報，另外台股需關注 (2454-TW) 聯發科、(2303-TW) 聯電、(3105-TW) 穩懋、(3711-TW) 日月光和 (2308-TW) 台達電法說會。

股票方面，在權值股方面， (2330-TW) 台積電，下跌 1.41%，收於 1,050 元。近期在美國總統候選人川普再次提出「台灣偷晶片生意」的不友善言論後影響股價震盪，張忠謀指出台積電已成為地緣政治中的兵家必爭之地，他回憶 3 年前曾說過，最先進半導體領域的全球化和自由貿易已終結，意味著台積電面臨更大的挑戰，台積電將持續發展，迎接挑戰，並相信公司具備創造奇蹟的能力，根據先前法說會的數據基本面仍看好，外資將台積電目標價從 1,330 元上調至 1,355 元；(2317-TW) 鴻海，盤中一度創下波段新高，來到 221.5 元大關，雖然終場下跌 0.46%，收在 215 元，但論是 2024 年 9 月自結合併營收 7330.23 億元，月增 33.69%，年增 10.94%，創下同期新高及歷史第四高，外資連三買，共買超 24644 張，隨著資通訊產業進入傳統旺季，AI 伺服器需求持續增溫，鴻海預期第四季營運將繼續加熱，符合市場預期。鴻海董事長劉揚偉表示，對於輝達 AI 晶片 Blackwell 的需求非常強勁，並在墨西哥建設全球最大的 GB200 伺服器生產基地，以滿足巨大的產能需求，法人對鴻海的目標價範圍在 192 元至 270 元，顯示市場對其未來成長的期待；(2454-TW) 聯發科，今日上漲 1.52%，收在 1335 元，將於 10 月 30 日舉行第 3 季法說會，外資法人預估其第 3 季營運符合財測，但對第 4 季維持保守觀點；市場關注焦點在於 (1) 第 4 季業績能否保持持平，符合外資預期、(2) 成功進入三星平板供應鏈後，是否能進一步擴展至品牌手機市場、(3)Google 的 TPU ASIC 專案量產可能延後至 2026 年、(4) 與輝達合作的安謀 (Arm) 架構專案進度、(5) 在消費電子需求疲軟背景下，手機與聯網業務能否平衡其他產品需求下滑。聯發科推出 3 奈米「天璣 9400」晶片，預期明年下半年可進入三星高端手機市場。法人對其客製化晶片市場前景樂觀，特別是 Google 和 NVIDIA 的晶片需求增長，摩根士丹利重申「優於大盤」評級，認為聯發科在非蘋果智慧手機及特殊應用 IC、PC 處理器和車用 IC 領域有增長潛力，現行 16 倍的本益比具吸引力，目標價 1588 元。

各股呈現輪動現象，受近期 (TSLA-US) 特斯拉，股價大漲，所帶動台股車用電子股類股也有所表現，2024.9.23 佳螢點名預告的 2024 年第四季主流股，車電股再度點火向上；另外佳螢中秋錦囊妙計公開預告的車用股，再度點火向上；

(4569-TW) 六方科 -KY，今日大漲 9.91%，亮燈漲停，再創波段新高! 來到 299.5 元大關，領先預告後一路噴出! 整整大漲 +26% 以上。

(4569-TW) 六方科 -KY，今日大漲 9.91%，亮燈漲停，再創波段新高! 來到 299.5 元大關，公司專注於精密金屬加工，產品應用涵蓋車用、醫療及航太等領域，展現出多元營運能力，銷售對象遍布歐洲、美洲及日本等地之著名汽車 Tier 1 客戶；地緣政治下，泰國生產據點具備優勢，汽車類客戶新型號產品放量，下半年營運狀況將較上半年及去年同期成長，法人預告 2024 年合併營收達 14.42 億元，年增 18%，毛利率為 24.51%，2025 年營收預計提升至 16.66 億元，毛利率提高至 27.45%，新產品推出有望優化產品組合，後市值得期待。

是全球前三大倒車雷達供應商，專注於汽車電子零配件製造與銷售，受特斯拉第 3 季獲利增長和交車量預期的激勵，儘管全球經濟前景不確定，同致在汽車電子產業鏈中的重要地位為其長期成長潛力提供了支撐，券商預測 2024 年每股稅後盈餘將達 6.81 元，未來有機會續攻。

(2233-TW) 宇隆漲近 1.78%，收在 171.5 元，宇隆董事長劉俊昌表示，自有品牌行星減速機將跨入 AI 領域應用，「AI 時代宇隆不會缺席」，多元題材加持股價表態；即將往前高挑戰! 第三季合併營收 9.64 億元，季增 2.58％，年增 7.41％，再創單季歷史新高；累計前三季合併營收 27.69 億元，年增 11.99％。宇隆表示，第三季主要受惠車用以及自行車領域成長，其中車用既有訂單需求穩定爬升，整體車用領域營收連續三季成長，凸顯深耕燃油車的策略成果；自行車業務則持續受惠終端需求回溫與且適逢傳統產業旺季，營運動能表現強勁。

CPO 股，全面拉回，(3081-TW) 聯亞，打入跌停，先前 23 日舉行法說會，財務長楊吉裕表示，美國主要客戶在資料中心 800G 產品，成長動能可期；另出貨給中國大陸電信業者的產品需求亦逐步改善，樂觀看待 2025 年營運成長；聯亞第三季揮別虧損，單季稅後純益為 800 萬元，每股稅後純益（EPS）為 0.09 元，已順利轉虧為盈，法人認為，隨矽光用 LD 出貨量持續放大，聯亞的營收、獲利將持續成長，可望轉虧為盈，計 800G 與 1.6T 矽光 LD 轉換完畢後，聯亞資料中心營收重回成長軌道，整體營運將脫離谷底向上；(3450-TW) 聯鈞，下跌 4.46%，收在 214 元，矽光子產品出貨強勁，帶動 9 月業績強勁，營收 7.98 億元，呈年月雙增，每股純益 0.53 元，單月賺贏第二季，聯鈞近年來積極布局 AI 資料中心市場，旗下 AOC Transceiver（主動光纜線收發模組）今年已開始出貨，占整體營收比重超過五成，隨著 AI 伺服器市場需求日益火熱，亦同步帶動聯鈞營運成長；聯鈞去年資料中心相關營收比重不到二成，今年比重卻躍增至逾五成，凸顯出在 AI 浪潮下，客戶對短距離傳輸的需求正與日俱增，激勵公司出貨力道走升；近期傳出將積極擴產，雖未獲公司證實，但該公司已陸續打入大型資料中心供應鏈，隨著客戶開始採用 400G 技術，市場預料光通訊業者將迎來一波升級商機，且不久後也將跨入 800G，產業前景可期；股價卻回檔，如何解讀?

CPO 股如何掌握? 如何解讀? 都在影片中分享!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師