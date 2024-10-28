世界健身-KY收購美國母公司 權利金挹注逾1億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-28 15:35

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連鎖健身業者世界健身 - KY(2762-TW)(World Gym) 今 (28) 日宣布，以 900 萬美元 (約新台幣 2.88 億元) 完成收購母公司「美國 World Gym International(WGI)」，將挹注 271 個國際據點的加盟權益金收入，11 月起就會併入營收，而全年度的預估權益金收入約為 350-400 萬美元 (約新台幣 1.1-1.28 億元)。

世界健身說明，這次收購即刻帶來收入和淨利潤的提升，WGI 特許經營費的年度預估收入約 350-400 萬美元，營業利潤率約為 50%，使此次收購估值約為收益的 7 倍。

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世界健身董事長柯約翰強調，收購 World Gym International 所需的 900 萬美元完全是公司自有資金，無需舉債或籌集新資金，此次收購也確保了公司獲得 World Gym 品牌的全球經營權，長期目標是全球設置多達 500 家直營店、加盟店則上看 2000 家。

柯約翰說，500 家直營店將有 250 家設在台灣，另有 250 家在亞洲其他國家，而其他國家則以加盟布局。

目前 World Gym International 在美國、加拿大、墨西哥、巴西和澳洲等地均擁有加盟夥伴，其中，澳洲有 49 家、加拿大 27 家、巴西 10 家和墨西哥 9 家，為達成長期上看 2000 店的目標，世界健身目標每年新增 30-50 家據點，在加盟擴張後，達成每年新增 100 家的速度。

對於在台灣的布局，柯約翰指出，近期「加快很多」，新據點會從明年第一季開始發酵，而明年新展店至少再開 15 家，在台可發展空間很大。