鴻海攜新北教育局 共推量子科技師資培訓
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-28 20:42
鴻海 (2317-TW) 集團積極布局量子科技，鴻海教育基金會也與新北市政府教育局攜手合作，共同舉辦「量子科技師培營」，賦能教師專業能力，將量子知識由學術層面拓展至高中教育現場。
鴻海表示，長期以來積極推動科技教育，從量子師資培訓到出版量子科普漫畫，致力於將量子科技知識帶給不同年齡層的學生，未來也將持續協助普及量子科技教育、厚植台灣科技競爭力。
鴻海表示，參加此次培訓的 16 位教師來自新北市各公私立高中，皆為自然科領域的優秀師資，種子教師將在完成培訓後，積極融入所學內容到教學課程中，期望透過這樣的師資培訓，讓量子教育在台灣的高中校園發芽開花。
本次鴻海教育基金會與新北市教育局共同舉辦的「量子科技師培營」，自 10 月 28 日至 11 月 7 日為期四天，涵蓋了量子疊加、量子糾纏、量子演算法等量子科學的核心理論。
整體教學以鴻海教育基金會出版的《量子科技入門》為主教材，幫助老師們理解量子科技的理論與未來現實生活中的實際應用，並透過 IBM 量子電腦的初步實作，讓教師們將能夠既有理論知識，也有實務技能，為未來教學奠定基礎。
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