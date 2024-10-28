中華電信三度蟬聯Frost & Sullivan國際雙料大獎 卓越品質獲國際肯定

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-28 18:44

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全球知名顧問公司 Frost & Sullivan 近日於美國圖森 (Tucson) 舉辦《2024 年亞太最佳實踐獎》(2024 Frost & Sullivan Best Practices Awards) 頒獎典禮，中華電信 (2412-TW) 再次勇奪「台灣年度最佳電信服務業者獎」(Taiwan Telecom Company of the Year Award) 及「台灣 5G 服務客戶價值領導獎」(Taiwanese 5G Services Customer Value Leadership Award) 兩項大獎。

這是中華電信第三度蟬聯 Frost & Sullivan 兩項指標性大獎，也是台灣唯一連續七年榮獲《亞太最佳實踐獎》肯定的企業，彰顯中華電信服務品質與客戶信賴持續稱霸台灣電信業，並獲得國際高度讚揚。

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Frost & Sullivan 亞太最佳實踐獎每年針對企業的前瞻創新性、經營成效與客戶價值等面向進行綜合評選，選出年度最佳業者。

中華電信董事長簡志誠表示，很高興也很榮幸再次獲得 Frost & Sullivan 的肯定，中華電信除了是台灣電信業的領導者外，更以成為國際標竿典範企業自我期許，將持續秉持一步一腳印的初衷，深耕先進連線技術並發展各式智慧創新應用，整合集團資通訊資源，積極協助客戶數位轉型及產業升級，為所有客戶帶來創新價值。

全台唯一星空地海全涵蓋 最佳電信服務業者首選

身為台灣電信業第一品牌，中華電信具備最堅強的技術優勢，也是全台唯一能結合海纜、陸纜、行動網路、光纖網路、無線網路以及高、中、低軌衛星，全面打造星、空、地、海綿密網路，提供民眾全方位高品質通訊服務的業者。

中華電信除了在台灣擁有行動寬頻主流頻段 Sub 6GHz 下 290MHz 最大可使用頻寬及最大連續頻寬，並建設全國最多的行動基地台，是公認擁有台灣最大行動數據容量、最大涵蓋及最佳網速之電信業者外，也持續投入最新網路技術研發，今年 8 月即攜手日本 NTT 啟動全球首例跨國 IOWN 全光網路，利用大頻寬、低延遲、低功耗的全光網路技術，實現僅用 0.017 秒傳輸跨越 3000 公里的網路傳送，為未來更優質的網路傳輸品質及客戶體驗奠定基礎。

中華電信以優異的網路品質及豐富多元的服務內容深獲客戶信賴，因而連續四年獲選為《亞太最佳實踐獎》台灣年度最佳電信服務業者。

5G 助推智慧場域應用 引領數位轉型新潮流

Frost & Sullivan 分析報告指出，5G 是各行各業轉型的關鍵，中華電信積極開發 5G 創新應用及智慧城市服務，於不同領域實踐垂直應用場域，提供客戶提供最先進且符合需求的服務。

中華電信舉例，投入 5G 獨立架構 (SA) 網路切片技術，讓企業可按照自身需求，結合網路資源專用、擴充容易、與實體網路隔離高資安等優勢，同時亦可滿足企業臨時性或短期使用需求；2023 年起，中華電信即開始建置具備 Slicing 切片功能的 5G SA PoC 網域，驗證區域包括桃園聖保祿醫院緊急救護、高雄亞灣 5G AIoT 創新園區及 2024 年台南馬拉松元宇宙活動等。

此外，中華電信運用廣結盟策略，攜手各行各業推動 5G 專網技術與垂直應用聯網整合服務，在政府機構、製造、學術教育、醫療、文化展演等產業已導入超過 200 個場域。憑藉強勁的 5G 整體表現，中華電信連續三年獲頒「台灣 5G 服務客戶價值領導獎」。