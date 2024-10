中華電信三度蟬聯Frost & Sullivan國際雙料大獎 卓越品質獲國際肯定

全球知名顧問公司 Frost & Sullivan 近日於美國圖森 (Tucson) 舉辦《2024 年亞太最佳實踐獎》(2024 Frost & Sullivan Best Practices Awards) 頒獎典禮,中華電信 (2412-TW) 再次勇奪「台灣年度最佳電信服務業者獎」(Taiwan Telecom Company of the Year Award) 及「台灣 5G 服務客戶價值領導獎」(Taiwanese 5G Services Customer Value Leadership Award) 兩項大獎。