諾基亞攜手中華電信擴大5G網路擴建 邁向5G-Advanced時代
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-28 17:47
諾基亞今 (28) 日宣布，與中華電信 (2412-TW) 簽署為期 1 年的網路擴建合約，將其橫跨中南部地區的 5G 網路進行現代化工程，目前正在進行布建工程，將協助中華電信提升 5G 網路效能、容量及能源效率，為中華電信 5G-Advanced 網路演進奠定基礎。
諾基亞說明，將提供高效節能的 5G AirScale 產品解決方案，包含基頻、大規模多輸入多輸出無線電產品 (mMIMO)，以及遠端無線電單元產品 (Remote Radio Head)，以升級中華電信市場領先的網路。
此外，中華電信將採用諾基亞的智慧型 AI 驅動 MantaRay 解決方案組合，包括可改善網路監測與管理的 MantaRay NM，以及業界領先的網路優化與自動化平台 MantaRay SON，可使用自配置模組來提升網路效能與效率。
中華電信網路技術分公司副總經理賈仲雍表示，此次與諾基亞簽訂新的網路升級合約，將以更高的效能、AI 驅動的智慧及更低的能耗，為進入 5G-Advanced 時代做好準備。
諾基亞行動網路事業群全球總裁 Tommi Uitto 則指出，諾基亞節能的 AirScale 產品組合以及 AI 驅動的 MantaRay 解決方案，能協助中華電信降低能耗及碳排，以支持中華電信的永續發展目標。
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