勤業眾信牽線 台達電30億元購置東京不動產 打造綠色科技示範中心
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-28 16:43
台灣企業積極深耕日本版圖又一椿！透過勤業眾信與 Deloitte 日本的不動產服務團隊，台達電 (2308-TW) 於日本東京購置土地與建物，交易總金額高達 139.27 億日圓（約台幣 30.69 億元），將作為台達電（日本）的辦公場所，同時彰顯台達電落實 ESG 精神，打造為綠色科技示範中心。
台達電東北亞區總經理華健豪表示，此次在日本東京的投資，象徵對日本市場長期承諾 的體現。這不僅僅是一個辦公場所，它將成為在亞太地區的綠色科技示範中心。 Deloitte 團隊的專業支持和高效服務，協助順利完成了這一重要交易。
勤業眾信策略、風險與交易服務部策略服務（Value Creation Services, VCS）負責人陳柏諭表示，這次與台達電的合作，是 Deloitte 企業價值服務 VCS 實力的最佳體現。VCS 透過企業訪談與策略制定，幫助客戶識別和抓住市場機會，結合勤業眾信與會員所的資源，積極協助客戶在全球範圍內進行戰略布局，目標透過 VCS 服務協助企業在瞬息萬變的市場中脫穎而出，實踐價值成長的長期願景。
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