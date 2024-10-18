中華電信獲AWS資安專業能力認證 助企業強化雲端安全

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-18 10:50

‌



中華電信 (2412-TW)9 月取得亞馬遜 (AMZN-US)AWS Security Competency 資安專業能力認證。取得認證後，可幫助企業強化雲端安全，並推動數位轉型。

中華電信資訊技術分公司總經理楊慧琪表示，作為 AWS 進階級服務合作夥伴，中華電信擁有多年豐富的雲端服務經驗，已取得包括開發維運 (DevOps)、物聯網 (IoT)、網路 (Networking)、雲端遷移 (Migration)、機器學習 (Machine Learning)、資料數據分析 (Data & Analytics) 等多項認證。

‌



楊慧琪提到，企業採用中華電信提供的雲端資安顧問服務及防護建置，能幫助企業在實現企業轉型的同時，確保雲端環境的安全與便利。

中華電信資安團隊可以協助企業在上雲過程中，進行雲端資安的導入，包括資安威脅情資、網路防火牆、網站應用程式防火牆、DDoS 攻擊防護等，成功案例涵蓋電子商務、太陽光電、科技製造、零售通路等多個行業。