塵埃落定！阿里巴巴：同意支付4.335億美元和解 否認任何壟斷指控

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-28 15:11

‌



中國電商阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 上周五 (25 日) 宣布達成一項股東集體訴訟和解協定，同意支付 4.335 億美元(約 140 億台幣)，以解決由美國投資者發起的集體訴訟。專家認為，和解標誌著阿里巴巴在處理長期法律糾紛上邁出重要一步，和解金額雖大，但對公司來說或許是避免更大風險和成本的有效方式。

根據《21 世紀經濟報道》，上述訴訟案指控阿里巴巴存在壟斷行為，但否認其存在任何不當行為，並強調和解只是為了避免進一步訴訟帶來的成本和干擾。此外，和解仍需滿足包括法院批准在內的多項條件，並不構成對訴訟中索賠要求的法律認可或認定。

‌



這一擬議的和解協定已提交給曼哈頓聯邦法院，需要得到美國地方法官 George Daniels 批准。

阿里巴巴強調，儘管達成了和解，但公司仍堅信自身業務行為符合法律和監管要求。根據和解文件，此次和解涉及的是投資人對阿里巴巴所謂壟斷「排他性行為」以及螞蟻集團 IPO 過程中是否存在重大失實陳述的指控。

上述和解協定涵蓋 2019 年 11 月 13 日至 2020 年 12 月 23 日期間持有阿里巴巴美股的投資者。

根據法庭文件，原告律師稱擬議的協定是「一項非凡的成果」，遠遠超過類似投資者損失超過 100 億美元的證券集體訴訟案中的平均賠償金額。

雙方達成的和解金額為 4.335 億美元，占本案可能獲得的最大賠償金額 112.29 億美元的 3.73%，這一佔比是過去三年證券集體訴訟中估計賠償金平均數 1.8% 的兩倍以上，且遠高於過去十年投資者損失超過 100 億美元的證券集體訴訟和解金佔最大賠償金額 0.4% 的平均比例。

4.335 億美元的和解金，已經創下近 30 年來美國私人證券訴訟改革法案規模第 21 大證券集體訴訟和解案，同時也是美國五十大證券集體訴訟和解案之一。

對被告一方來說，為避免漫長訴訟牽扯公司的時間和精力，且將更多精力集中發展業務，保障投資者利益，往往是和解集體訴訟的主因。包括拼多多、京東、百度等許多在美國上市的中概股均曾出於類似考量，因此支付和解費用來結束漫長訴訟。

值得注意的是，阿里巴巴今年 8 月發佈季度財報中已提列一筆 31.45 億人民幣 (433 億美元) 的股東集體訴訟準備金。這一提撥金額與最終和解金額基本一致，顯示阿里巴巴對和解結果已有預期，並做了相應準備。

訴訟過程中，法院駁回原告對阿里巴巴就螞蟻集團 IPO 聲明的質疑，而聚焦於阿里巴巴是否存在壟斷行為及失實陳述的指控上。和解文件中指出，反壟斷索賠涉及複雜的經濟和監管問題，包括電商市場競爭狀況和中國反壟斷法的適用，這對原告來說是一項重大挑戰。

公開資料顯示，2020 年 12 月，中國市場監管總局根據舉報依法對阿里巴巴涉嫌「二選一」壟斷行為立案調查，隔年 4 月宣佈對阿里巴巴做出行政處罰，罰款人民幣 182.28 億元，並要求阿里巴巴連三年提交自查合規報告，到了今年 8 月，中國市場監督管理總局宣佈阿里巴巴集團的三年整改已經完成。

上海大邦律師事務所高級合夥人游雲庭分析指出，從阿里巴巴的角度來看，儘管公司此前堅稱未構成反壟斷行為，但市場監管總局的處罰決定增加訴訟風險。若訴訟繼續進行，阿里巴巴可能面臨更大的賠償風險。對原告來說，索賠流程複雜且耗時，大量證據的取得必須在中國完成，同樣存在索賠失敗的風險。