〈房產〉新青安貸款神助攻 有房大學生數量攀上五年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-25 16:35

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2023 年 8 月政府推出新青安優惠貸款，促進首購青年買房熱潮，房仲業者引用聯徵中心數據顯示，2024 年 1-6 月共有 11 萬 9954 筆新增房貸樣本數，其中年齡在 20-25 歲且學歷為大學者達到 1821 筆。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，在優惠貸款助攻之下，加上不少「富爸媽」在進行資產規劃同時，願出資為下一代圓成家夢，讓部分大學生一出社會就成為有殼一族。

據聯徵中心統計，今年上半年新增房貸中，20-25 歲且爲大學學歷者貸款人，達到 1,821 筆，為 2020 年來同期最高，且占全體買房者達 1.5%，平五年來同期占比次高紀錄，且與去年同期相比，該年齡層且相同學歷買房者占比，提升 0.2 個百分點。賴志昶指出，去年 8 月底政府推出新青安貸款優惠，讓首購買盤蜂湧而出，其中不少大學生除自身理財規劃得當，或是自身家庭願有所資助，搭上這波買房熱潮。

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觀察數據，20-25 歲大學生買房者不僅增加，且平均買房總價約 1137.2 萬元、平均核貸成數達 7 成 5，兩者數據都是五年來最高，但同時平均貸款利率還低於去年，賴志昶表示，新青安所以推出的優惠貸款，利率相對一般房貸低上許多，因此雖在銀行滿水位之下，大學生購房之平均房貸利率仍相較去年低。

同時，加上在限貸令下，一般購屋者貸款成數降低，符合新青安或首購資格者有如擁有「無敵星星」，因此信用管制措施並未衝擊到這類族群；加上近年來全台各地房市議題不少，房價的上升也帶動大學生買房價位持續高升。

今年央行陸續推出多項信用管制措施，重創全台房市，今年下半年至明年上半年買氣急凍之下，僅剩首購族獨撐市場買盤。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，父母若協助子女購屋，必須要做好資金流向，同時也得精算還款能力，避免違約。