〈房產〉近南港經貿園的「南港新都公辦都更案」11/5將召開招商說明

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-25 18:04

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台北市住宅及都市更新中心擔任實施者推動的「南港新都公辦都市更新案」，今 (25) 日公告公開徵求出資者，此一接近南港經貿園區的公辦都更案，預定於 2025 年 2 月 10 日截標，預估更新後總價值達 150 億元，台北住都中心並將在 11 月 5 日召開招商說明會。

「南港新都公辦都市更新案」基地位於台北市南港區重陽路 263 巷以西、重陽路以南、重陽路 166 巷以東及興南街以北所圍街廓之中央，基地面積達 9680 平方公尺 (約 2933 坪)，台臺北市稀有大面積更新單元，基地環境鬧中取靜、生活機能優越，且鄰近南港車站商圈及南港經貿園區，商業、金融及娛樂、休閒等前瞻性設施林立，具備成為南港新生活圈之潛力。

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台北住都中心指出，「南港新都公辦都市更新案」社區共 174 戶，自 2020 年 8 月台北市政府推出協助民間社區公辦都更專案後，即於 11 月 23 日申請民間社區公辦都更案，經 2 次意願調查及 1 次模擬選配，住戶參與意願皆達 90% 以上，住戶間展現高度凝聚力，期待共同打造優質新社區。

此外，「南港新都公辦都市更新案」除依法申請都市更新獎勵外，可依「台北市土地使用分區管制自治條例」第 80-2 條規定申請優惠容積率；同時，得依「擬定台北市防災型都市更新細部計畫案」或「台北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」進行鑑定，符合者得申請之。本案總容積獎勵預估可達 80% 以上，爭取基地最大效益，更新後總價值預估達 150 億元。