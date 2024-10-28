10月我消費信心降至3個月低點 買房信心創半年低
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-28 10:48
中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日公布 10 月消費者信心指數 (CCI) 為 77.06 點，較上月下滑 0.78 點，略降至 3 個月來相對低點；值得留意的是，「購買房地產時機」調查結果為 104.67 點，月減 2.06 點，創 5 月以來新低，顯示央行的打炒房政策，緩和房市熱況。
本次調查的 6 項指標中，有 5 項下降，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會和購買耐久性財貨，僅投資股票時機 1 項上升。
台經中心說明，「未來半年投資股票時機」，本月調查為 60.29 點，月升 2.91 點，近期並無太大變化。
而下降的指標中，下滑最多的指標為「未來半年購買耐久性財」，調查結果 107.69 點，月減 2.05 點，其次為「未來半年物價水準」41.77 點，月減 1.72 點。
「未來半年家庭經濟狀況」調查為 85.03 點，月減 1.35 點；「未來半年就業機會」為 78.18 點，月減 1.31 點。
而下降幅度最少的指標為「未來半年國內經濟景氣」為 89.37 點，月減 1.19 點。
從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。
另外，「購買房地產時機」調查結果為 104.67 點，月減 2.06 點，創 5 月以來新低，顯示央行的打炒房政策，緩和房市熱況。
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