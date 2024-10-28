10月我消費信心降至3個月低點 買房信心創半年低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-28 10:48

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中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日公布 10 月消費者信心指數 (CCI) 為 77.06 點，較上月下滑 0.78 點，略降至 3 個月來相對低點；值得留意的是，「購買房地產時機」調查結果為 104.67 點，月減 2.06 點，創 5 月以來新低，顯示央行的打炒房政策，緩和房市熱況。

本次調查的 6 項指標中，有 5 項下降，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會和購買耐久性財貨，僅投資股票時機 1 項上升。

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台經中心說明，「未來半年投資股票時機」，本月調查為 60.29 點，月升 2.91 點，近期並無太大變化。

而下降的指標中，下滑最多的指標為「未來半年購買耐久性財」，調查結果 107.69 點，月減 2.05 點，其次為「未來半年物價水準」41.77 點，月減 1.72 點。

「未來半年家庭經濟狀況」調查為 85.03 點，月減 1.35 點；「未來半年就業機會」為 78.18 點，月減 1.31 點。

而下降幅度最少的指標為「未來半年國內經濟景氣」為 89.37 點，月減 1.19 點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。