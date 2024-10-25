2026年碳費徵收 彭啟明：若500廠都不自主減碳 最高可徵到300多億元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-25 19:16

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昨 (24) 日行政院會，台中市長盧秀燕向環境部長彭啟明請託，希望後 (2026) 年政府收碳費，能給台中 8 成回饋用在地方建設。彭啟明今 (25) 日於廣播節目受訪時表示，他回應：碳費是由審議委員會決定。且若涉及分配，各縣市恐會「吵不完」。至於課徵首年碳費會收到多少？他表示，若業者都有自主減量優惠會收到約 60 億元，但若什麼都不做，最高會到 300-400 億元。

碳費明年正式上路，後年開徴，彭啟明說，要看明年 500 家工廠（281 家企業）的減碳程度，若大家都自主減量達到費率標準 B 或 A，也許全台只收 60 億元，也有可能都不減碳，依每噸 300 元來徵收，總共會收到 300 到 400 億元。

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彭啟明說明，國際碳定價有兩種，一是收碳費稅，另一是用碳交易總量管制的交易。政府要創造一個經濟誘因，讓企業願意減碳，這次公告徵收對象約佔臺灣總碳排 54%，比如燃油業者、發電業者、燃氣業者或是製造業業者，但也要年超過 2.5 萬噸的排碳量，才會被收到碳費。

「碳定價一定要做的，就是把錢留在臺灣」彭啟明指出，歐盟有 CBAM (碳邊境調整機制)，2026 年上路，2027 年開始收費。若台灣產品要出口歐洲，但在台灣不自主減量，最終到歐洲還是會被課徵更高的費率，且日本、美國，還有很多國家也都在研議跟進。

彭啟明表示，像過去大家熟知的 ESG，即是先盤點自己的碳排放量，目前臺灣上市公司有被金管會要求，環境部針對排碳大戶要求業者申報，即使產品要賣給國際大廠，也會被要求說申報碳排，所以企業都要開始減碳盤查的動作。若有減碳且實際跟國家的減碳指定目標一樣，從一般費率 300 元打折成 100 元。若採取的標準嚴苛到符合國際標準，如 SBTi 查核，且本身產業是屬於高碳洩漏的，還會再打 2 折，減不減碳，有滿大的費率差距。

被問到台中市長盧秀燕提出碳費撥給地方一事。彭啟明指出，碳費若留地方，未來涉及分配，各縣市會「吵不完」。分配方式有 3 種，一是按排碳量比，高雄目前排碳占比 26%、雲林 24%、台中 13%，這三個縣市占比達 65%，但有 10 個縣市則是 0。二是人口數分配；三是以氣候災害衝擊多寡分配。