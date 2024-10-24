海上咽喉遭遇重壓！UNCTAD：全球海運面臨地緣緊張、氣候與區域衝突三大中斷風險

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-24 09:59

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最新報告指出，巴拿馬運河、紅海、蘇伊士運河及黑海等全球海上關鍵咽喉要道正面臨嚴重壓力，因地緣政治緊張局勢、氣候影響和區域衝突共同動搖全球貿易，威脅海上供應鏈的運作。

根據聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 周二 (22 日) 發佈的《2024 海運回顧》報告，巴拿馬運河及蘇伊士運河運輸量在今年年中跟高峰期相比大幅腰斬，但今年全球海運貿易料將小幅成長 2%，主要受惠於鐵礦砂、煤炭和穀物等大宗商品及集裝箱貨物需求推動。

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作為全球貿易重要動脈的巴拿馬運河和蘇伊士運河，這兩條運河的運輸量與高峰期相比下降 50% 以上，因氣候導致巴拿馬運河水位下降，以及紅海地區爆發的衝突影響了蘇伊士運河。

主要航路受到嚴重干擾，造成延誤、改道和成本上升，給全球物流增加巨大壓力，並讓供應鏈更加緊張。一項分析顯示，若紅海和巴拿馬運河危機持續下去，明年全球消費價格恐上漲 0.6%，而小島嶼發展中國家和最不發達國家將面臨更高漲勢。

但 UNCTAD 報告還指出，儘管受到全球海運業的衝擊，但亞洲國家仍鞏固自身在航運互聯互通、促進貿易和推動成長上的領先地位。憑藉自身強大的海運業，亞洲仍是與全球航運網路連接最好的地區。

UNCTAD 預估，儘管地緣政治衝突導致「經營前景異常嚴峻」，但未來五年海上貿易的平均年成長率仍將達 2.4%。

報告中還建議，國際間應合作盡量減少地緣政治風險對貿易通道的影響，發生中斷時更早的預測和更快的重新路線，以及區域貿易合作來減少對昂貴長途航線的依賴。

此外，UNCTAD 也認為應簡化供應鏈以及將港口營運數位化來全面提升效率