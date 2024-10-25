營業氣候測驗點連3跌 這些不利因素集結 未來半年房市有壓

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-25 10:36

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台灣經濟研究院今 (25) 日公布 9 月營建業營業氣候測驗點調查，月減 6.22 點至 101.21 點，為連 3 跌，並創近一年來新低，台經院不諱言，在央行打炒房措施下，貸款條件將不如以往、貸款利率上調、貸款估值保守以及寬限期縮短等將是申請房貸普遍現象，另一方面，高房價也考驗市場的接受度、部分新屋量體較大的區域還有賣壓變數，上述因素均不利於未來半年房市。

台經院說明，在營造業方面，由於政府公共工程計畫持續進行，加上生技製藥業者因應業務拓展，積極擴廠建置新生產線，使廠辦和土木建設工程需求增加。

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同時，行政院穩定物價小組於 9 月決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至年底，包括本產業大量使用的水泥 (卜特蘭一型)，可稍微減輕相關廠商的營建成本壓力，使 9 月整體營造業景氣好轉。

展望未來，由於營建成本居高不下，再加上電價調漲，以及未來房市的不確定性使建商開工意願較為保守，均削弱房屋建築工程的需求，未來半年營造業景氣以持平視之。

而不動產業方面，9 月六都建物買賣移轉件數月減 8.47%，反映房貸緊縮已逐漸對房市交易產生影響。

台經院進一步說明，事實上，9 月數據有反映龐大新屋交屋遞延，但移轉棟數仍較上月下滑，更遑論後續有央行祭出第七次選擇性信用管制措施。