〈房產〉全台五大新成屋交易熱區 由桃園奪冠 苗栗排名居次

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-24 16:47

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受到原物料上漲、土地取得成本提高等因素的影響，全台新建案價格屢創新高，2024 年第三季國泰房地產指數顯示，全台相較上一季為價漲量縮，相較去年為價量俱漲，成交價超越前波高點。但由內政部不動產資訊平台揭露，今年上半年，桃園市屋齡 5 年以下新成屋的買賣移轉筆數高達 4,120 筆，占全市總筆數 12,790 筆的 32.2%，此一占比居第一。

而占比排名在桃園之後的分別是苗栗縣的 24.9%、嘉義縣的 20.3%、宜蘭縣的 19.5%、彰化縣 16.3%，皆高於全台平均水平。對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，這些區域都為房價基期相對較低的區域，同時又有建設題材為區域房市增加亮點，近年來吸引了大量購屋民眾和建商的目光，新建案相繼推出，尤其在今年預售屋完工交屋潮的推動下，新成屋自然走俏。

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莊思敏指出，桃園市新興重劃區百花齊放，如 A7 龜山重劃區、青埔高鐵特區、A20 重劃區、中路特區、小檜溪重劃區、草漯重劃區等等，都是建商獵地推案的熱區，再加上與雙北精華區相比，桃園房價更顯親民，因此磁吸了許多大台北年輕首購族移居，而這些年輕購屋族普遍偏好新建案，進而使得桃園成為新成屋交易占比最高的縣市，平均每 3 筆交易就有 1 筆是屋齡 5 年以下新成屋。

而排名第二的苗栗縣，莊思敏指出，在產業利多、重大建設、竹科人口外溢的加持下，苗栗近年的房市表現相當亮眼，由於苗栗房價基期相對較低，用在新竹購買老舊中古屋的價格就能在苗栗入屋齡更新、屋況更好的居住環境，因此吸引很多竹科新貴跑到苗栗置產，而在這些竹科新貴的帶動下，不僅竹南與頭份這對雙子星城市備受矚目，就連苗栗市和後龍鎮的房市熱度也在持續攀升。

對占比排名第四位的宜蘭縣，莊思敏指出，宜蘭臨近台北，房價只有台北市的 3-4 折左右，近年來在國道 5 號銜接蘇花改公路計畫、台二庚線延伸案、宜蘭至羅東鐵路高架計畫、宜蘭高鐵站等交通利多的挹注下，很多台北市退休族、首購族都會選擇移居宜蘭。

目前，宜蘭市和羅東鎮是建商推案較大的區域，新建案的成交普遍落在 3 字頭上下，部分建案甚至可以上看 4 字頭，預計未來隨著建設題材的落實，宜蘭房市交易量也有望持續穩健成長。