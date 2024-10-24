〈房產〉國泰房地產指數：Q3全台成交價再登新高 但銷售率及成交下滑

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-24 15:39

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國建 (2501-TW) 今 (24) 日發布最新報告指出，2024 年第三季國泰房地產指數顯示，全台相較上一季為價漲量縮，相較去年為價量俱漲，成交價超越前波高點。第三季較上季開價與成交價大幅上漲，議價率維持穩定；推案金額維持穩定，銷售率大幅減少，成交戶數中幅減少。

同時，國泰房地產指數指出，台灣央行祭出的第七波房市信用管制措施，對後續買氣的影響仍待觀察。

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國泰房地產指數，在台灣央行信用管制措施趨緊，加上房價短期內漲幅已高，潛在買盤追價意願降低，致本季買氣趨緩、交易量減少，顯見央行措施已有一定效果，房市有機會回復健康溫和態勢。

國泰房地產指數指出，各地區表現上，相較 2023 年同期，全台各地區成交價皆上漲，成交量均增加。從四季移動趨勢觀察，與 2013-2015 年波段高點相比，各地區成交價均超過前次波段高點；成交量部分，各地區成交量也有增加趨勢，中南高地區已超過前次波段高點。

國泰房地產指數指出，2024 年第三季新推個案數共 245 件，推案戶數計有 25,068 戶，較上季下降、、較去年同季上升。總推案金額為 5,682 億元，較上季及去年同季均上升；主力總價為 2377 萬元，較上季及去年同季均上升。

值得注意的 是，2024 年第三季台北市的推案高達 33 個案，總銷金額達 1661 億元，季增 69%，年增 2.48 倍，也首度超越新北市的單季推案金額，同時並以大基地開發銷售表現佳，帶動成交表現。