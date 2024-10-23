尖點進駐泰國設廠先以集中PCB代鑽孔服務登場

PCB 製程鑽針及 PCB 鑽孔服務廠尖點 ( 8021-TW ) 參展 TPCA SHow 2024，展示最新一代鍍膜鑽針／銑刀產品，終端應用鎖定在 AI、電動車、低軌衛星三大業務應用領域，而在包括定穎 ( 3715-TW )、臻鼎 - KY( 4958-TW )、華通 ( 2313-TW ) 等赴泰國投資 PCB 廠投產的需求，尖點泰國廠明年開始運作，成當地唯一一家提供鑽孔代工服務的廠。

尖點指出，泰國尖點已進入設備進駐的階段，建置的設備包括 PCB 鑽孔設備、鑽針研磨設備，進入量產之後並將以優先以優先提供 PCB 代鑽孔服務，以集中鑽孔服務爲廠區周邊的 PCB 廠提供服務，並不採取過去在中國大陸執行的以入廠設置代鑽生產線的 In House 模式執行，同時尖點泰國廠區也以設置鑽針研磨設備提供本身執行代 PCB 鑽孔業務所需。