尖點進駐泰國設廠先以集中PCB代鑽孔服務登場
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-23 19:18
PCB 製程鑽針及 PCB 鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 參展 TPCA SHow 2024，展示最新一代鍍膜鑽針／銑刀產品，終端應用鎖定在 AI、電動車、低軌衛星三大業務應用領域，而在包括定穎 (3715-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、華通 (2313-TW) 等赴泰國投資 PCB 廠投產的需求，尖點泰國廠明年開始運作，成當地唯一一家提供鑽孔代工服務的廠。
尖點指出，泰國尖點已進入設備進駐的階段，建置的設備包括 PCB 鑽孔設備、鑽針研磨設備，進入量產之後並將以優先以優先提供 PCB 代鑽孔服務，以集中鑽孔服務爲廠區周邊的 PCB 廠提供服務，並不採取過去在中國大陸執行的以入廠設置代鑽生產線的 In House 模式執行，同時尖點泰國廠區也以設置鑽針研磨設備提供本身執行代 PCB 鑽孔業務所需。
尖點 2024 年第二季營收為 8.9 億元，較上季增加 20.9%；毛利率為 26.51%，較上季增加 3.8 個百分點，年增 8.13 個百分點，2024 年第二季稅後純益 6772 萬元，季增 2.18 倍，較去年同期轉盈，每股純益爲 0.48 元
尖點 2024 年上半年營收為 16.26 億元，毛利率 24.747%，年增 4.95%，2024 年上半年稅後純益 8900 萬元較去年由虧轉盈，上半年每股純益 0.63 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鑽針廠尖點6月營收重返3億元大關 創29個月新高年增41%
- PCB耗材需求提高 尖點及鉅橡營運迎轉佳契機
- 〈焦點股〉迎PCB旺季 尖點爆量拉長紅站上所有均線
- 尖點上半年轉虧爲盈每股純益0.63元 Q3營運向上
上一篇
下一篇