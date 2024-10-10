〈觀察〉PCB產業備銀彈迎向復甦 全年市場籌資超越150億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-10 12:50
PCB 全製程廠泰鼎 - KY(4927-TW) 辦理現金增資發行 3 萬張增資股，將在 (11) 日除權交易，以現增溢價每股 46.4 元計算，預計將募集 13.92 億元，這也 2024 年第四季的首波 PCB 廠籌資，接下來還有包括富喬 (1815-TW)、燿華 (2367-TW) 現增籌資案將登場。
而其中以完成募集的台光電 (2383-TW) 發行無擔保可轉換公司債要募集逾 60 億元，不僅爲歷年 PCB 產業在台籌資之最，也因此將 2024 年 PCB 廠市場籌資超越 150 億元，同時，此一市場籌資金額尚不包括設備廠如群翊 (6664-TW)、川寶 (1895-TW)、聯策 (6685-TW) 及大量 (3167-TW) 已完成或規劃中的籌資案，主要都爲備妥銀彈迎向 PCB 產業的復甦，甚至進一步大步跨向半導體封裝、檢測及製程的需求。
由統計顯示，2024 年上半年的台灣 PCB 產業，受益於 AI 伺服器、衛星通訊、車用電子的強勁需求，以及手機與記憶體市場的溫和復甦，台灣電路板協會 (TPCA) 指出，2024 年上半年累計海內外總產值為 3722 億元新台幣，年增 6%；估全年達 8337 億元，2024 年增長幅度達 8.3%。
台灣電路板協會 (TPCA) 今 (18) 日發布統計指出，2024 年第二季台商 PCB 產值達到 1908 億新台幣，年增 12.7%。2024 年上半年累計台商海內外總產值為 3722 億元，年增 6%。展望 2024 年下半年，隨著 AI、衛星通訊及車用市場的持續發展，預期將維持增長趨勢。全年預計成長 8.3%，海內外總產值達 8,337 億元新台幣，重回到 8,000 億元新台幣關卡。
對明年的產業趨勢來看，包括台虹 (8039-TW) 總經理江宗翰認為 2025 年消費性電子產品需求將明顯復甦而帶動成長，而臻鼎 - KY(4958-TW) 董事長沈慶芳也認為，2025 年市場的成長將較明顯。
不過，地緣政治風險、美國大選、中國大陸經濟波動等因素，仍可能對產業帶來挑戰。
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