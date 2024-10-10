〈觀察〉PCB產業備銀彈迎向復甦 全年市場籌資超越150億元

而其中以完成募集的台光電 (2383-TW) 發行無擔保可轉換公司債要募集逾 60 億元，不僅爲歷年 PCB 產業在台籌資之最，也因此將 2024 年 PCB 廠市場籌資超越 150 億元，同時，此一市場籌資金額尚不包括設備廠如群翊 (6664-TW)、川寶 (1895-TW)、聯策 (6685-TW) 及大量 (3167-TW) 已完成或規劃中的籌資案，主要都爲備妥銀彈迎向 PCB 產業的復甦，甚至進一步大步跨向半導體封裝、檢測及製程的需求。