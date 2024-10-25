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還有時間慢慢想！植田和男暗示下周不會升息

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-25 12:06

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還有時間慢慢想！植田和男暗示下周不會升息。(圖:shutterstock)

日本央行總裁植田和男表示，日本央行有時間考慮其下一步政策措施，暗示即使日元跌至近三個月低點，該行下周也不會升息。

植田和男 24 日在華府參加 20 國集團（G20）財長和央行總裁會議後告訴記者，「我相信我們有足夠的時間」來做出政策決定。


他說：「我們必須綜觀全局，並且認真研究日本通膨所受到的影響，不僅是日元疲弱，還有其背後對美國經濟的看法，這也許與美國總統大選有關。」

植田和男表示，他對美國經濟帶來的風險保持高度警惕，儘管他承認樂觀情緒似乎正在蔓延。植田和男周三在國際貨幣基金組織和世界銀行年會的場邊說，他過去幾個月一直在擔心美國經濟。

截至發稿，日元兌美元匯率徘徊 151.7 左右，此匯率在週三一度急挫 1.4% 至 153.19 的三個月低點。引發市場關注日元貶值是否會因加劇通膨風險，使日本央行提前升息。

市場認為，10 月底會議之後的指引至關重要，因為一項最新調查顯示，大多數經濟學家預計下一次升息時點將在 12 月或明年 1 月。

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