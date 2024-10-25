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美元指數隨10年期公債殖利率小幅回落 朝周線連四漲邁進

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-25 12:58

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美元指數隨10年期公債殖利率小幅回落 朝周線連四漲邁進(圖:Shutterstock)

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 今 (25) 日持穩表現，因美債價格吸引買家逢低承接，殖利率從近三個月高點。美元本周將朝週線連四紅邁進，美債 10 年期殖利率(US10YY) 亦連六週攀升，原因是美國一系列強勁經濟數據顯示聯準會 (Fed) 對降息展現出非常有耐心的態度。

美殖殖利率飆升令股票投資人感到恐慌，MSCI) 全球股票指數本周恐以下跌 1.2% 作收。


繼前一交易日下跌 4 個基點後，美債 10 年期殖利率今日跌至 4.1918%，週三 (23 日) 曾觸及三個月高點 4.26%。

美元指數則在從週三 (23 日) 的三個月高點 104.57 回落後持穩在 104.06，本週仍上漲 0.56%。美元兌日元持平於 151.835，兌歐元小漲 0.04% 至 1.082325 美元。

最近幾天，市場對美國共和黨總統候選人川普獲勝預期升溫，使得美債殖利率和美元獲得支撐力道。

此外，一連串強勁的美國數據和一些 Fed 官員不那麼鴿派的言論，降低 Fed 短期內進一步實施激進寬鬆政策的可能性。

美國週四 (24 日) 公佈的上週初領失業救濟金人數降至 22.7 萬人，低於經濟學家預估的 24.2 萬人，但連續申請失業救濟人數升至近三年新高。數據讓近期急劇回升的美債殖利率稍微回落，也讓過去 18 個交易日上升 16 個交易日的美元出現獲利調整。

日本央行 (BOJ) 總裁植田和男說，近期日元走貶一部分是因為市場對美國經濟前景樂觀情緒的抬頭，BOJ 需要進一步審查這種樂觀情緒是否能持續下去，顯示植田仍對美國市場和日本利率保持謹慎。

日本周 (27) 日將舉行國會大選，民調顯示日相石破茂領導的自民黨恐失去國會多數席次，這可能使 BOJ 貨幣政策計畫複雜化，這也是近期掣肘日元表現的重要影響因素。

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美元指數美國大選美債殖利率

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美元指數104.0620.00%
美國10年公債殖利率4.1879-0.61%
美國10年公債殖利率4.1879-0.61%
日元/美元0.00659699999999999960.00%
歐元/美元1.0822-0.05%

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