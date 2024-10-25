中石化獲淨零特優獎 2023年再生能源占比達0.05%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-25 11:20

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中石化 (1314-TW) 獲得財團法人 21 世紀基金會「2024 年度淨零產業競爭力卓越獎」塑化業第六名特優獎，展現企業在淨零減碳的成果；頒獎典禮已於 19 日在台中科博館舉行，由中石化環境保護及汙染防治處尤姮懿副理代表領獎。

本次競賽由能源、產經及學術領域專家組成評選委員會，透過企業永續報告書、年報及財報進行審核。塑化業共 11 家企業獲獎，前五名為卓越獎、第六至七名為特優獎，第八至十一名為優等獎。

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中石化自 2021 年即規劃 2050 年淨零碳排路徑，透過生產效率提升、節能減碳、循環經濟及綠能布局等策略進行永續轉型。截至 2023 年，公司再生能源使用比重已達 0.05%，並在 CSRone 永續智庫與政治大學商學院信義書院永續評比中獲得 89 分。